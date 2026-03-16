Cafom choisi pour reprendre Brandt et trois autres marques
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 08:25
Par ce plan de reprise, "jugé à la fois plus protecteur des intérêts du liquidateur et plus sérieux par sa structuration financière", il entend préserver la fabrication des produits sur le territoire français afin de conserver la pleine maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement à l'avenir.
Dans cet objectif, Cafom a noué un partenariat avec ARPA, société industrielle implantée en Alsace, spécialisée dans la production d'appareils de cuisson, afin de maintenir en France un volume de production important, principalement sur des produits à haute valeur ajoutée (tables à induction). Cette production devrait permettre à ARPA de créer localement plus de 50 emplois à court terme et 130 à moyen-long terme, avec le développement d'une nouvelle ligne de production et d'assemblage de fours.
Cafom s'est également rapproché d'EverEver, start-up bretonne, pour développer une nouvelle gamme de machines à laver, et de SOS Accessoire, acteur de la gestion des pièces détachées, pour approvisionner en pièces de rechange des réseaux de distribution engagés dans le service après-vente.
L'offre de reprise, d'un montant global de 18,6 MEUR, comprend notamment les marques (Brandt, De Dietrich, Sauter et Vedette) et les brevets associés, ainsi que les stocks de produits finis, de maintenance, diverses pièces de rechange et de service après-vente. À ce prix d'acquisition s'ajoutent près de 3,5 MEUR, correspondant à la diminution du passif de la procédure de liquidation judiciaire de Brandt France par le paiement direct par Cafom d'une partie des sommes dues aux créanciers titulaires de sûreté.
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