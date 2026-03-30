CAFOM cède Habitat à Vente-unique.com pour 11 MEUR
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 08:15
Avec cette acquisition, Vente-unique.com renforce son positionnement en couvrant l'ensemble des segments du marché, du coeur de gamme à l'offre premium.
Le rachat, financé par la trésorerie disponible et un emprunt bancaire, reflète la volonté du groupe d'accélérer son développement en Europe en capitalisant sur la notoriété et le positionnement haut de gamme de la marque Habitat, désormais identifiée comme un relais de croissance stratégique.
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