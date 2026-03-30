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CAFOM cède Habitat à Vente-unique.com pour 11 MEUR
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 08:15

CAFOM a annoncé la cession des marques Habitat à sa filiale Vente-unique.com pour 11 millions d'euros, une opération qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de montée en gamme du spécialiste de la vente de mobilier en ligne. Déjà exploitée sous licence depuis avril 2024, la marque Habitat a été relancée avec succès par Vente-unique.com, générant 10 MEUR de chiffre d'affaires sur son premier exercice clos fin septembre 2025.

Avec cette acquisition, Vente-unique.com renforce son positionnement en couvrant l'ensemble des segments du marché, du coeur de gamme à l'offre premium.

Le rachat, financé par la trésorerie disponible et un emprunt bancaire, reflète la volonté du groupe d'accélérer son développement en Europe en capitalisant sur la notoriété et le positionnement haut de gamme de la marque Habitat, désormais identifiée comme un relais de croissance stratégique.

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