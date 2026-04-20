Caesars prolonge la période de discussion sur le rachat potentiel de Fertitta, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Caesars Entertainment CZR.O a prolongé la période de négociations exclusives en vue d'un rachat par le milliardaire Tilman Fertitta pour 18 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg, citant des personnes au fait des discussions.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer