Caesars prolonge la période de discussion sur le rachat potentiel de Fertitta, selon Bloomberg News

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Caesars Entertainment CZR.O a prolongé la période de négociations exclusives en vue d'un rachat par le milliardaire Tilman Fertitta pour 18 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg, citant des personnes au fait des discussions.