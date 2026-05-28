Caesars Entertainment va être rachetée par Fertitta Entertainment pour 17,6 milliards de dollars

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Caesars Entertainment CZR.O a annoncé jeudi qu'elle allait être rachetée par Fertitta Entertainment dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 17,6 milliards de dollars, incluant la reprise d'environ 11,9 milliards de dollars de dette en cours.