Caesars Entertainment va être rachetée par Fertitta Entertainment pour 17,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Caesars Entertainment CZR.O a annoncé jeudi qu'elle allait être rachetée par Fertitta Entertainment dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 17,6 milliards de dollars, incluant la reprise d'environ 11,9 milliards de dollars de dette en cours.
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