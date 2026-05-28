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Caesars Entertainment progresse grâce à l'offre publique d'achat de près de 18 milliards de dollars lancée par Fertitta
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** L'action Caesars Entertainment CZR.O progresse de plus de 2 % à 29,40 $ en pré-ouverture ** CZR conclut un accord en vue d'être rachetée par la société détenue par Tilman Fertitta dans le cadre d'une transaction de 17,6 milliards de dollars ** L'accord prévoit la reprise d'environ 11,9 milliards de dollars de la dette en cours de Caesars

** Fertitta, ambassadeur des États-Unis en Italie et à Saint-Marin et propriétaire de Fertitta Entertainment, a proposé 31 dollars par action pour la société

** Caesars a fusionné avec Eldorado Resorts en 2020, après que l'investisseur activiste Carl Icahn ait pris une participation et fait pression pour une vente

** CZR contrôle plus de 50 casinos à travers l'Amérique du Nord, dont le Caesars Palace, Harrah's et Eldorado

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 23 % depuis le début de l'année

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