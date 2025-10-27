 Aller au contenu principal
Cadence prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 21:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cadence Design Systems CDNS.O a prévu lundi un bénéfice pour le quatrième trimestre à peine inférieur aux estimations du marché, alors que les tensions commerciales sino-américaines menacent de nuire à la demande de son logiciel de conception de puces sur le marché clé qu'est la Chine.

L'incertitude entourant les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis a jeté le doute sur les activités de Cadence dans l'un des plus grands marchés de semi-conducteurs, éclipsant les avantages de la demande liée à l'intelligence artificielle de la part des entreprises technologiques américaines.

Cadence prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,88 $ et 1,94 $ par action pour le quatrième trimestre. Le point médian de cette fourchette de 1,91 $ par action s'est avéré inférieur aux estimations des analystes de 1,92 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Cela a fait chuter ses actions de près de 2 % dans les échanges prolongés.

Bien que les États-Unis aient levé en juillet les brèves restrictions à l'exportation de logiciels de conception de puces vers la Chine, les tensions entre les deux plus grandes économies du monde ont persisté, Pékin incitant les entreprises nationales à réduire leur dépendance à l'égard de la technologie américaine.

Néanmoins, d'autres entreprises internationales qui conçoivent ou fabriquent des puces d'IA, telles que Nvidia

NVDA.O et TSMC 2330.TW , s'appuient fortement sur les logiciels de Cadence, ce qui stimule les ventes globales.

La société prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 1,41 et 1,44 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,41 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également relevé ses prévisions de revenus pour 2025 à une fourchette de 5,26 milliards de dollars à 5,29 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 5,21 milliards de dollars à 5,27 milliards de dollars.

Cadence a déclaré un chiffre d'affaires de 1,34 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,32 milliard de dollars.

