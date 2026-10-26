Cadence Design en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** L'action de Cadence Design Systems

CDNS.O , éditeur de logiciels de conception de puces, progresse de 2 % à 329 dollars

** CDNS prévoit pour 2026 un bénéfice par action ajusté compris entre 8,37 et 8,43 dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 8,05 à 8,15 dollars

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, qui s’établissent désormais entre 6,387 milliards et 6,417 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 6,26 milliards et 6,34 milliards de dollars

** Affiche un chiffre d’affaires de 1,63 milliard de dollars au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 1,61 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, l'action affiche une hausse de 4,3 % depuis le début de l'année