Cadence dépasse les attentes trimestrielles, portée par la demande en puces IA
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:44

Cadence Design Systems a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, bénéficiant de la montée en puissance des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle. L'entreprise, spécialisée dans les logiciels de conception de semi-conducteurs, a vu son chiffre d'affaires croître de 6,2% sur un an à 1,44 milliard de dollars, contre 1,42 milliard anticipés par les analystes. Le bénéfice par action a atteint 1,99 dollar, dépassant le consensus de 1,91 dollar. L'action progresse de près de 6% en pré ouverture de Wall Street.

Cette dynamique est portée par la forte demande en composants complexes, essentiels aux applications IA, et conçus à l'aide des outils de Cadence. Le groupe propose également des solutions permettant d'identifier les risques de surchauffe ou de défaillance électrique dans les circuits. Son carnet de commandes a atteint un niveau record de 7,8 milliards de dollars, selon le directeur financier John Wall, offrant une bonne visibilité sur l'exercice 2026.

Cadence, dont les clients incluent Apple, Amazon et Nvidia, a récemment dévoilé un agent virtuel basé sur l'IA, destiné à accélérer le processus de conception de puces. Une innovation stratégique dans le contexte de la rivalité technologique croissante entre les États-Unis et la Chine. Pour l'année 2026, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires entre 5,9 et 6 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action compris entre 8,05 et 8,15 dollars, en ligne avec les attentes du marché.

