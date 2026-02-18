Cadence dépasse les attentes trimestrielles, portée par la demande en puces IA
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:44
Cette dynamique est portée par la forte demande en composants complexes, essentiels aux applications IA, et conçus à l'aide des outils de Cadence. Le groupe propose également des solutions permettant d'identifier les risques de surchauffe ou de défaillance électrique dans les circuits. Son carnet de commandes a atteint un niveau record de 7,8 milliards de dollars, selon le directeur financier John Wall, offrant une bonne visibilité sur l'exercice 2026.
Cadence, dont les clients incluent Apple, Amazon et Nvidia, a récemment dévoilé un agent virtuel basé sur l'IA, destiné à accélérer le processus de conception de puces. Une innovation stratégique dans le contexte de la rivalité technologique croissante entre les États-Unis et la Chine. Pour l'année 2026, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires entre 5,9 et 6 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action compris entre 8,05 et 8,15 dollars, en ligne avec les attentes du marché.
