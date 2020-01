CACIB détient 11,76% du capital d'Ubisoft-AMF

10 janvier (Reuters) - Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, contrôlée par Credit Agricole SA CAGR.PA , a annoncé dans un avis publié vendredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF) au sujet d'Ubisoft UBIP.PA : * AVOIR FRANCHI EN HAUSSE LE SEUIL DE 10% DES DROITS DE VOTE DANS UBISOFT ET DÉTENIR 11,76% DU CAPITAL ET 10,69% DES DROITS DE VOTE * ENVISAGER DE POURSUIVRE SES ACHATS D'ACTIONS D'UBISOFT * NE PAS ENVISAGER D'ACQUÉRIR LE CONTRÔLE D'UBISOFT * NE PAS ENVISAGER DE METTRE EN OEUVRE UNE QUELCONQUE STRATÉGIE VIS-À-VIS D'UBISOFT * NE PAS ENVISAGER DE DEMANDER SA NOMINATION OU CELLE D'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES ADMINISTRATEUR, MEMBRE DU DIRECTOIRE OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D'UBISOFT Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA