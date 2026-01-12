CACI International sécurise un contrat de 416 MUSD auprès de l'US Navy, le titre grimpe encore
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 15:56
CACI International s'arroge près de 1,4% à New York, porté par l'annonce de la signature d'un contrat d'une durée de cinq ans et d'une valeur maximale de 416 millions de dollars avec l'US Navy, visant à soutenir son programme de maintenance maritime.
Sous l'égide de la commande de mission SeaPort-Next Generation, la société déploiera des technologies issues de l'Industrie 4.0 et du développement logiciel Agile pour moderniser les infrastructures informatiques existantes.
John Mengucci, directeur général de CACI, a déclaré que cette modernisation permettrait à la Marine de prendre des "décisions fondées sur les données" et d'"optimiser l'allocation des ressources".
Ce projet vise à accroître la disponibilité opérationnelle des navires tout en réduisant les coûts de maintenance pour le Département de la Défense (DoD).
Valeurs associées
|601,611 USD
|NYSE
|+0,47%
