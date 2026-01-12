 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CACI International sécurise un contrat de 416 MUSD auprès de l'US Navy, le titre grimpe encore
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 15:56

L'entreprise de services technologiques annonce avoir remporté une commande majeure pour moderniser les systèmes d'information du commandement des systèmes navals, consolidant ainsi son positionnement dans le secteur de la défense. Le titre a déjà gagné plus de 12% depuis le début de l'année.

CACI International s'arroge près de 1,4% à New York, porté par l'annonce de la signature d'un contrat d'une durée de cinq ans et d'une valeur maximale de 416 millions de dollars avec l'US Navy, visant à soutenir son programme de maintenance maritime.

Sous l'égide de la commande de mission SeaPort-Next Generation, la société déploiera des technologies issues de l'Industrie 4.0 et du développement logiciel Agile pour moderniser les infrastructures informatiques existantes.

John Mengucci, directeur général de CACI, a déclaré que cette modernisation permettrait à la Marine de prendre des "décisions fondées sur les données" et d'"optimiser l'allocation des ressources".

Ce projet vise à accroître la disponibilité opérationnelle des navires tout en réduisant les coûts de maintenance pour le Département de la Défense (DoD).

Valeurs associées

CACI INTL RG-A
601,611 USD NYSE +0,47%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank