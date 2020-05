Caceis réalise la 1ere phase du transfert des fonds de Candriam

(NEWSManagers.com) -

Prévu pour être réalisé en trois phases, la première phase de migration des fonds de la société de gestion Candriam vers son nouveau dépositaire Caceis, a été réalisée avec " succès" affirme Caceis. L'opération annoncée officiellement en janvier, " s' est déroulée avec l' ensemble des équipes en télétravail grâce à une planification approfondie et à un système d' information performant" . Après dix mois de travaux, ce sont 26 compartiments de fonds de droit luxembourgeois représentant quelque 10 milliards d'euros d'actifs qui ont été migrés.

L' opération concerne plusieurs prestations : banque dépositaire, conservation, administration de fonds, agent de transfert, distribution de fonds, prêts de titres et share class hedging. Elle a mobilisé plus d' une centaine de collaborateurs de Candriam et Caceis. Au total, ce seront plus de 40 milliards d' euros d' actifs qui seront confiés à la filiale du Crédit Agricole SA.