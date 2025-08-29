CAC40 : W-Street en repli malgré une inflation 'PCE' conforme aux attentes
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 15:54
L'indice CAC 40 recule de 0,2 à 0,3% vers 7.740 points, mais il n'est pas le seul à évoluer dans le rouge puisque le DAX40 cède -0,1% et l'Euro-Stoxx50 -0,4%.
Wall Street qui boucle un 4ème mois de hausse consécutif n'inscrira peut-être pas un nouveau florilège de records ce soir puisque le S&P500 cède 0,4% et le Nasdaq -0,8%.
Le marché parisien a subi d'importants dégagements en début de semaine, les investisseurs redoutant que le vote de confiance, convoqué par François Bayrou, n'entraîne la démission de son gouvernement, une nouvelle impasse budgétaire, un regain de défiance envers la dette française et, in fine, une dégradation par les grandes agences de notation.
Ces craintes d'une détérioration de la situation économique et financière dans l'Hexagone ont logiquement pesé sur le CAC 40, qui affiche pour l'heure un repli hebdomadaire de 2,8%, soit une baisse nettement plus marquée que celle de l'Euro Stoxx 50 (-1,9% sur la semaine).
Certains analystes relativisent toutefois l'impact de l'instabilité politique française, un scénario déjà observé à la fin de l'an dernier, estimant qu'il ne devrait pas peser durablement sur les marchés financiers.
'Le marché intègre déjà une forte prime de risque: les OAT sont bon marché par rapport à leurs fondamentaux et tiennent déjà compte d'éventuelles dégradations de la note souveraine', souligne George Saravelos, responsable de la recherche sur les devises chez Deutsche Bank.
'En cas de chute du gouvernement, les alternatives (nouveau Premier ministre ou élections menant encore à un parlement fragmenté) ne seraient pas forcément pires que la situation actuelle', fait-il valoir.
'Au final, malgré le bruit politique, la France fonctionne de facto avec une coalition qui a réussi à faire passer un budget 2025 strict et à tenir ses engagements de rigueur', conclut le stratège de Deutsche Bank.
Sur le marché obligataire, le rendement des OAT s'établit à 3,500% (+2Pts) tandis que celui des Bunds se retend de +1,5Pt vers 2,713% (le 'spread' se maintient vers 78 points de base).
Le 'point d'orgue' de cette journée, c'était la publication, aujourd'hui à 14h30, de l'indice des prix 'core' PCE aux Etats-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, qui devrait donner des indications sur la probabilité d'une baisse de taux le mois prochain.
Tous les chiffres ressort conforment aux attentes, absolument tous : inflation globale à +2,6% (+0,2 sur juin), inflation core à +2,9% (+0,3% sur juin), dépenses des ménages à +0,5% et revenus à +0,4%... comme prévu.
C'est donc un non-événement qui laisse les T-Bond US de marbre à 4,225% sur le '10 ans' et 4,90% sur le '30 ans': les pressions inflationnistes observées sur le PPI vendredi dernier n'auraient donc pas encore contaminé les prix à la consommation.
Dans la soirée d'hier, Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, a néanmoins réaffirmé qu'une baisse de 25 points de base restait le scénario le plus probable à l'issue de la réunion du 17 septembres, mais s'est également dit prêt à soutenir un geste plus fort si le rapport sur l'emploi pour le mois d'août, attendu le 5 septembre, devait révéler un net affaiblissement du marché du travail.
Privés de catalyseurs, les cours du brut poursuivent leurs mouvements erratiques des derniers jours. Le baril de Brent cède 0,5% à 68,3 dollars et celui du brut léger américain lâche 0,5% à 64,3 dollars, mais les deux contrats de référence s'acheminent malgré tout vers une hausse hebdomadaire, pour la deuxième semaine d'affilée.
