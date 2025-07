CAC40 : vers un final inchangé et une semaine en léger repli information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris peine un peu à 30 minutes de la clôture avec un CAC40 revenu à l'équilibre alors qu'il gagnait près de 0,6%, autour des 7870 points ce matin.

A 7.820/7.825, il est difficile de deviner si la semaine s'achèvera à 17H35 sur un score global positif ou négatif... et pour l'heure, c'est le rouge qui domine.

Pour l'Euro-Stoxx50 qui perd 0,3%, ce sera également du rouge car Wall Street ne sera d'aucun secours : après une entame positive qui a permis d'aller cherche de nouveaux records absolus, les indices US marquent le pas (-0,1% à -0,4% pour le Dow Jones) .

Wall Street affiche malgré tout une nette progression 'hebdo': les indices US s'échappent à la hausse depuis le 2 mai.

Le CAC40 a gagné 0% depuis cette date, le S&P500 (6.310, nouveau record) engrange +11%, le Nasdaq-100 (23.153, nouveau record également) engrange plus de 15% dans l'intervalle.

Hier soir, Netflix a fait état de performances trimestrielles supérieures aux attentes et relevé ses prévisions annuelles, mais ces éléments étaient largement anticipés par les investisseurs qui prenaient leurs bénéfices sur le titre qui perd 4,6% ce 18 juillet après des gains de quasiment 43% cette année.

L'optimisme ambiant s'est nourri depuis hier de chiffres meilleurs que prévu, notamment les ventes au détail aux Etats-Unis, une bonne nouvelle pour l'économie américaine dont la croissance est essentiellement tirée par la consommation des ménages.



'Les ventes continuent d'augmenter, conformément à la tendance robuste qui avait pu être observée entre 2022 et 2025', soulignent les équipes de Danske Bank. La banque danoise fait notamment que les principales chaînes de grande distribution comme Walmart ou Target semblent même avoir un peu accéléré leur croissance.

Et ce vendredi, autre surprise : le Département du Commerce fait état d'un rebond de 4,6% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.321.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Mais il y a un bémol : les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- sont restés quasi stables (+0,2%) le mois dernier, à 1.397.000, et les achèvements de logements ont plongé de 14,7% à 1.314.000.

La version préliminaire de l'indice de confiance de l'Université du Michigan ressort et traduit un sursaut de la confiance du consommateur américain.

L'indice a progressé à 61,8 en première estimation sur le mois en cours, contre 60,7 en juin, alors que économistes l'attendaient en moyenne un chiffre de 61,4.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 66,8, contre 64,8 le mois dernier, tandis que celle mesurant leurs perspectives a avancé à 58,6 après 58,1 en juin.

Leurs anticipations d'inflation ont parallèlement reflué, pour s'établir à 4,4% sur l'année à venir contre +5% le mois passé.



Ces bons chiffres viennent s'ajouter à une série de signaux positifs autour de la consommation aux Etats-Unis, entre la statistique meilleure que prévu des ventes de détail publiée hier et les résultats supérieurs aux attentes d'American Express dévoilés aujourd'hui, qui témoignent de l'appétence à dépenser des détenteurs de cartes de crédit.



Côté marchés de taux, la tendance est soutenue par les déclarations de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine , qui a plaidé hier pour une baisse immédiate de 25 points des taux directeurs de la Fed, c'est-à-dire dès le 30 juillet, estimant que le maintien d'une politique trop restrictive faisait courir un risque inutile à l'économie.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans connaissent une embelie: le rendement recule de -6Pts à 4,432%, le '30 ans' efface 1,5Pts (vers 5,004%).

En Europe, Bund 2035 efface -2 pts à 2,695%, l'OAT -1 à 3,4040%, le BTP italien -1,5Pt à 3,5850%.



L'Euro se redresse nettement face au Dollar, de +0,55% vers 1,1660$, le baril de 'Brent' reprend +0,8% vers 70,20$ à Londres.



Une certaine prudence pourrait cependant dominer les échanges aujourd'hui alors que la semaine qui vient sera marquée par une nette accélération de la saison des résultats avec les comptes d'Alphabet, Coca-Cola, IBM ou Tesla aux Etats-Unis et de LVMH, Roche ou encore SAP en Europe.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vinci Autoroutes, Eiffage, SFTRF (Société Française du Tunnel Routier du Fréjus) et ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc) annoncent entrer en négociation exclusive avec Brisa - Autoestradas de Portugal en vue de lui céder 100% d'Axxès.



Hier soir, Valeo a fait savoir que son système d'affichage tête haute panoramique avait été choisi par 'un constructeur automobile chinois' pour équiper sa future génération de véhicules.



Sanofi indique avoir finalisé l'acquisition de Blueprint Medicines Corporation, au terme de l'offre publique d'achat qui a expiré jeudi soir. Les actions Blueprint cesseront d'être négociées ce vendredi sur le Nasdaq Global Select Stock Market.



Legrand a annoncé vendredi qu'il allait investir 22 millions d'euros sur son site de Montbard (Côte-d'Or) afin de renforcer ses capacités industrielles sur le marché des centres de données ('datacenters').



Enfin, Technip Energies a annoncé jeudi soir avoir conclu avec Shell une alliance mondiale pour le captage du carbone, avec l'objectif de faire progresser les projets de décarbonation de leurs clients.











