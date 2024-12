CAC40: vers de l'atonie pour la dernière séance de 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait commencer dans une certaine atonie, au vu de futures sur le CAC40 en léger retrait de cinq points vers 7310, cette toute dernière séance de 2024 qui s'achèvera comme tous les ans en début d'après-midi.



Alors que l'indice-phare parisien terminera très vraisemblablement 2024 avec un bilan négatif (repli d'environ 3% à ce stade depuis le 1er janvier), l'attention des opérateurs devrait se concentrer sur les perspectives pour l'année qui vient.



Ofi Invest Asset Management soulignait il y a trois semaines que, si 'l'horizon politique et économique se dessine progressivement aux États-Unis', 'la situation européenne perd en visibilité et en capacité à porter une voix'.



'En effet, les deux plus grandes économies de la zone euro sont prises dans un tourbillon politique', poursuivait la société de gestion, faisant référence aux élections anticipées prévue en février en Allemagne et à l'instabilité gouvernementale en France.



Cependant, à l'inverse de la situation américaine, Ofi Invest AM estimait que 'de nombreuses mauvaises nouvelles sont peut-être d'ores et déjà dans les cours', raison pour laquelle elle restait neutre sur les actions européennes.



'En effet, dans le courant de 2025, les risques politiques devraient s'éclaircir, et même certains risques géopolitiques, à commencer par l'Ukraine. Il sera alors opportun de basculer les expositions actions des États-Unis vers l'Europe', jugeait-elle.



Dans l'actualité des valeurs ce mardi, Casino et Icade annoncent avoir signé un accord ferme pour la cession d'un portefeuille immobilier de 11 sites, pour un prix de 50 millions d'euros, portefeuille dont une partie sera gérée par Casino Immobilier pendant quatre ans.



Voltalia indique avoir remporté un second contrat en Tunisie, en l'occurrence un projet solaire de 139 mégawatts, situé à Menzel Habib, dans le sud-est du pays. La future centrale produira l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 620.000 habitants.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.