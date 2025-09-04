CAC40: termine en légère baisse malgré la détente des taux information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 17:45









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris termine la séance en légère baisse (-0,27%) ce jeudi alors que Wall Street, après une ouverture hésitante, opte pour une hausse prudente.



Les indices US progressent de +0,3% à +0,4%, le S&P500 remonte à moins de 1% de ses records absolus.



La séance s'annonçait riche en indicateurs mais trop de 'stats' au même moment semblent figer la capacité d'analyse des investisseurs : surprenant car le spectaculaire creusement du déficit commercial US était de nature à faire réagir les marchés.



Il a en effet grimpé à 78,3 milliards de dollars en juillet, par rapport à celui de 59,1 MdsUSD du mois précédent (légèrement révisé d'une estimation initiale de 60,2 MdsUSD), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 32,5% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'un gonflement de 5,9% des importations de biens et services, à 358,8 MdsUSD, alors que les exportations sont restées quasi-inchangées (+0,3%) à 280,5 MdsUSD.



Par poste, l'accroissement du déficit global est surtout attribuable à un creusement du déficit des biens de 18,2 MdsUSD, à 103,9 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 1,1 MdUSD pour s'établir à 25,6 MdsUSD.



L'autre donnée très attendue concernait l'emploi (normal à la veille du 'NFP' du mois d'août) : l'enquête d'ADP Research fait état de 54.000 emplois créés dans le secteur privé ont en août, soit un rythme inférieur de moitié à juillet... mais un chiffre pas si éloigné des prévisions: le consensus tablait sur une hausse de 68 000 emplois.



Emploi toujours avec les chiffres hebdos du chômage : les inscriptions hebdomadaires ont augmenté aux Etats-Unis de +8.000 lors de la semaine au 30 août pour s'établir à 237.000.



Le Département du Travail précise que la moyenne mobile sur 4 semaines s'établit à 231.000, soit une hausse de 2500 par rapport au chiffre de 228.500 (non révisé) la semaine précédente.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,94 million lors de la semaine au 23 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) soit une baisse de 4000 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, la productivité non-agricole aux Etats-Unis a été révisée en forte hausse, de +2,4 à +3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la seconde estimation du Département du Travail.



Ce rebond de la productivité, qui fait suite à un recul de 1,8% observé au trimestre précédent, résulte d'une augmentation de 4,4% de la production alors que le nombre d'heures travaillées ne s'est accru que de 1,1%.



A noter en parallèle une hausse de 4,3% du salaire horaire et les coûts unitaires salariaux non-agricoles se sont accrus de 1% au deuxième trimestre.



En France, l'actualité reste surtout politique : alors que le sort du gouvernement Bayrou semble scellé à quelques jours du vote de confiance du lundi 8 septembre, les intervenants ont continué à relativiser la perspective d'un basculement politique jugé inéluctable, se rappelant que la chute du gouvernement Barnier en décembre dernier n'avait eu que de faibles répercussions en Bourse.



Après le vif regain de tensions du début de semaine, l'heure est dorénavant à la détente sur le compartiment obligataire dans l'attente des données sur l'emploi de vendredi. Le rendement des Treasuries américains à dix ans revient de 4,204% (-1Pt) et son équivalent allemand de se détend de -2,5Pts vers 2,724% (après avoir flirté hier avec des plus hauts pluriannuels autour de 2,80%) tandis que nos OAT effacent -4Pts vers 3,500%.



Sur le FOREX, peu de réactions à la déferlante de chiffres US : l'euro se raffermit légèrement vers 1,1650 face au dollar en raison des anticipations grandissantes d'une baisse de taux Outre-Atlantique.



Le marché pétrolier poursuit son repli de la veille, quoique de manière moins prononcée, alors que l'Opep et ses alliés pourraient confirmer ce dimanche leur stratégie d'augmentation de la production en dépit des incertitudes qui entourent toujours la demande.



Le Brent abandonne actuellement -0,7% à 66,9$ le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,8% vers les 63,3$ mais la tendance pourrait s'infléchir cet après-midi avec la parution des stocks hebdomadaires de carburant aux Etats-Unis.





