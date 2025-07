CAC40: soporifique à Paris et W-Street, le BTC va au zénith information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 17:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit encore ses pertes autour de -0,4% à la faveur d'un retour à l'équilibre de Wall Street (effritement initial des 3 principaux indices entre -0,1 et -0,2% puis retour en positif du Nasdaq avec +0,1%).

Cette séance du 14 juillet est caractérisée par des volumes faibles (1,3MdE) et le repli des valeurs du luxe : Hermès, LVMH, Pernod et Kering (-1,2 à -1,8%)... mais ce sont maintenant Cap Gemini et ST-Micro qui ferment la marche avec -2,1%.



Les investisseurs ont été pris à revers ce week-end par une nouvelle annonce choc du président états-unien qui envisage de taxer les exportations de l'UE vers les Etats-Unis à hauteur de 30% à compter du 1er août.



S'il reste deux semaines pour tenter de trouver une solution négociée, les marchés restent toutefois globalement sereins pour le moment, habitués aux revirements, désormais incessants du milliardaire new-yorkais.



'Les marchés réagissent de moins en moins aux menaces liées à la mise en place de nouvelles taxes à l'importation. Ils ne considèrent plus la possibilité de nouvelles hausses de tarifs comme sérieuse', soulignent les stratégistes actions de Barclays, emmenés par Emmanuel Cau.



Dans ce contexte incertain, les marchés se focaliseront ces prochains jours sur des données tangibles : publications des résultats trimestriels d'entreprises et indicateurs économiques.



En effet, à compter de demain, les grandes banques américaines Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo, dont les cours de Bourse se sont vivement appréciés cette année, ouvriront le bal de la saison des résultats.



Leurs homologues Bank of America et Goldman Sachs publieront leurs comptes ce mercredi, avant que 3M, American Express ou encore Netflix leur emboîtent le pas en seconde partie de semaine.



Aux Etats-Unis, les profits des entreprises composant l'indice américain S&P 500 sont attendus en hausse de 5% au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier.



Il devrait s'agir du huitième trimestre consécutif de croissance des bénéfices, mais aussi du rythme de progression le plus faible enregistrée depuis la fin 2023.



En Europe, les résultats des sociétés sont, eux, anticipés en repli de 3%, pénalisés non seulement par la morosité de la croissance sur le Vieux Continent mais également par la récente appréciation de l'euro.



Le Dollar a enrayé son repli, il grappille même 0,1% à 1,1680 mais la poussée phénoménale du bitcoin vers 122.500$ ce midi (120.500 à présent), la flambée de l'argent métal vers 39$/Oz, le cuivre qui reste à des niveaux élevés semblent indiquer que les investisseurs cherchent une alternative au Dollar.



La tension sur les taux longs US le confirme avec un '30 ans' remonté à près de 5,00% (4,9850%) et un '10 ans' qui s'ancre au-delà des 4,400%, avec +1,5Pt vers 4,44%.



Sur le compartiment obligataire européen, le Bund de même échéance est figé à 2,735% (+0,5Pt), nos OAT prennent +1,3Pt à 3,433%.

A Londres, le baril de Brent revient à la case départ vers 70$ (-0,8%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Crédit Agricole, qui détient actuellement 19,8% du capital de Banco BPM, a annoncé vendredi soir son intention de demander à la BCE l'autorisation de franchir le seuil des 20% du capital de l'établissement financier italien.



Valneva a indiqué vendredi soir que l'agence européenne des médicaments (EMA) allait lever sa restriction temporaire sur la vaccination des personnes âgées de 65 et plus avec son vaccin à dose unique contre le chikungunya Ixchiq.



Enfin, Eurazeo a annoncé vendredi soir entrer en discussions exclusives avec la holding européenne du groupe américain Ferrara Candy, en vue de la cession de CPK, champion européen de la confiserie de sucre et de chocolat.









