CAC40: séance des '3 sorcières' euphorique, +4% en hebdo

(CercleFinance.com) - Quelle fin de mois (boursier) de janvier : le gain hebdo flirte avec les +4% !



Quel dénouement pour cette séance des '3 sorcières' puisque le CAC40 rajoute +1,1% au lendemain de son envolée de 2,1%, et se hisse vers 7720 points, tirée par Stellantis (+4%) et Teleperformance (+2,5%).

Le mois de janvier s'achève ce vendredi sur un score fleuve de +6%... contre zéro ou un écart insignifiant sur les indices US depuis le 20 décembre 2024 ('4 sorcières').

A noter que le DAX40 et le FT100 -à contrecourant d'une conjoncture négative- battent des records absolus.

Notons que tous les actifs spéculatifs flambent depuis 48H, et notamment les cryptos avec un BTC à 102.800$ contre 90.000 en début de semaine



Pour rappel, les gains étaient basés hier sur l'envolée du secteur du luxe, soutenu par la publication encourageante de Richemont, mais aussi par les chiffres inférieurs aux attentes des prix à la consommation aux Etats-Unis en décembre, qui étaient venus renforcer la veille les anticipations de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale.

Aujourd'hui, le CAC40 bénéficie de la non-censure du gouvernement Bayrou qui écarte une nouvelle séquence de turbulences politiques.



Sur le front 'macro', lLe Département du Commerce fait état d'un bond de 15,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en décembre 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.499.000 en rythme annualisé.



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont pour leur part tassés de 0,7% à 1.483.000 le mois dernier. Enfin, les achèvements de logements ont diminué de 4,8% à

Les investisseurs ont découvert ce matin les chiffres définitifs des prix à la consommation en décembre dans la zone euro (à 11h00).



Selon l'estimation préliminaire d'Eurostat, l'inflation a rebondi de 2,2% à 2,4% le mois dernier, un redressement surtout imputable à des effets de base touchant les prix de l'énergie, ce qui ne devrait pas trop inquiéter la BCE.



Côté résultats, la seule publication importante du jour émanera, à la mi-journée, du groupe de services pétroliers américain SLB (Schlumberger).



Les intervenants pourraient néanmoins être tentés de rester sur la touche en perspective de l'investiture officielle de Donald Trump en tant que 47ème président des Etats-Unis, prévue lundi.



Ceux-ci, qui avaient d'abord salué les promesses faites par l'homme d'affaires new-yorkais en faveur de baisses d'impôts et de dérégulation de l'économie, semblent vouloir attendre les premiers pas de la nouvelle administration avant de véritablement se positionner.



'Si les mesures souhaitées par le nouveau président ont vocation à accroître encore la puissance du Nouveau Monde, les effets secondaires d'une hausse des droits de douane, de l'expulsion massive de travailleurs immigrés et de coupes drastiques des dépenses publiques pourraient gripper la mécanique bien huilée de l'économie américaine', préviennent les équipes de La Financière de l'Echiquier (LFDE).



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement à dix ans américain se détend encore de -2Pts vers 4,584% (soit -20Pts sur la semaine), s'éloignant du pic touché en début de semaine à plus de 4,80%.



Son équivalent allemand se détend de -3,5Pts vers 2,487% tandis que le taux des OAT françaises ressort en baisse de de -5Pts vers 3,288%, ce qui réduit le 'spread' (écart de rendement) entre les obligations d'Etat des deux pays à 80,5 points de base.



Le pétrole, dont l'envolée a été l'un des faits dominants de ce début d'année, reste proche de ses plus hauts depuis l'été dernier.



Le Brent est quasi stable vers 81 dollars le baril tandis (-0,3%) et côté changes, l'euro se maintient autour des 1,029$ (-0,15%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Renault Group annonce la signature d'un accord pour la création d'une coentreprise entre Mobilize, sa marque dédiée aux nouvelles mobilités, et NW, 'leader français du stockage d'électricité et première licorne française de la transition énergétique'



Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, déjà actionnaire à hauteur de 50% de Sline, annonce acquérir l'intégralité du capital de cette fintech qui propose une solution de location pour les e-commerçants et les marchands.



Quadient annonce qu'un 'important fournisseur américain de solutions cloud intégrées pour la gestion du capital humain et de la paie', a sélectionné sa plateforme de gestion des communications client (CCM) Quadient Inspire.







