CAC40: s'approche des 7900 pts, soutenu par les banques

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un gain de 1,44 %, à 7 878 points, tirée par EssilorLuxottica (+5,6 %) ainsi que par les valeurs bancaires, avec notamment +4 % pour Société Générale, +3,2 % pour BNP Paribas ou encore +2,4 % pour Crédit Agricole.



Outre-Atlantique, la hausse est plus timide : le Nasdaq grappille 0,5 % devant le S&P 500 (+0,2 %) tandis que le Dow Jones se maintient juste au-dessus de son point d'équilibre.



À la fois attendu et redouté par les marchés, ce mercredi 9 juillet marque la fin de la trêve de 90 jours sur les droits de douane réciproques décidés lors du 'Liberation Day'.



Si ce délai de trois mois trouve officiellement son épilogue aujourd'hui, rien n'a changé, ou presque, puisque le moratoire a simplement été repoussé à la date du 1er août...



En dépit des quelques accords commerciaux conclus avec le Royaume-Uni, le Vietnam ou la Chine, de nombreux partenaires économiques ne sont toujours pas parvenus à trouver un 'deal' avec les États-Unis, l'Europe en tête.



Fidèle à sa rhétorique protectionniste, le président américain a menacé hier d'imposer une surtaxe de 200 % sur les produits pharmaceutiques importés et de 50 % sur le cuivre étranger.



'Cette trêve n'a rien réglé', déplore Fidel Martin, le président d'Exoé. 'Elle n'a pas pacifié les échanges internationaux', souligne le patron de la table de négociation réservée aux gestionnaires d'actifs.



Face au flou concernant l'évolution des droits de douane, les investisseurs craignent de nouveau que les tensions sur le commerce aient un impact négatif sur l'activité et donc sur les résultats des entreprises.



L'impact des surtaxes douanières et l'incertitude qui en découle risquent par ailleurs de se répercuter sur les indicateurs économiques et sur la trajectoire de la politique monétaire en relançant potentiellement l'inflation.



Si les incertitudes restent élevées, les investisseurs semblent aussi s'être acclimatés au mode opératoire choisi par Trump, que certains résument maintenant par l'acronyme TACO ('Trump Always Chickens Out', soit 'Trump finit toujours par se dégonfler').



'Pour faire simple, les marchés sont non seulement devenus un peu sourds à ces histoires de tarifs douaniers, mais en plus beaucoup de monde semble parier que Trump se livre juste à du bluff', souligne Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.



'Après tout, cela fait maintenant six mois qu'on voit le même film se dérouler en boucle et tout le monde commence à connaître son scénario par coeur', rappelle le stratège.



Sur le front des statistiques, les stocks des grossistes américains ont baissé de 0,3 % en mai 2025 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,1 % observée en avril (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,2 %).



Par ailleurs, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocksde pétrole brut aux États-Unis s'élevaient à 426 millions de barils lors de la semaine du 30 juin, signalant une hausse de 7,1 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

Enfin, les 'minutes' de la dernière réunion de la Réserve fédérale paraîtront après la clôture des places européennes.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend légèrement vers 4,377 % (-3,9 pts), tandis qu'en Europe, le 10 ans allemand reste stable vers 2,635 % (-0,7 pt), ainsi que nos OAT à 3,357 %.



Notons que l'euro reste stable face au dollar, autour des 1,17 $.

À Londres, le baril de Brent s'échange contre 70,4 $ (+0,5 %).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Crédit Agricole Assurances (CAA) annonce le succès de la cession, via ses filiales Predica et Crédit Agricole Assurances Retraite, de ses 6 110 156 actions FDJ United, représentant environ 3,3 % du capital et 4,5 % des droits de vote.



UBS confirme son opinion 'Neutre' sur le titre L'Oréal et laisse son objectif de cours inchangé à 353 EUR avant la publication des résultats du deuxième trimestre 2025.



Airbus Defence and Space annonce avoir été retenu comme maître d'oeuvre pour le développement et la fabrication de deux nouveaux satellites radar PAZ-2, assurant la continuité du satellite d'observation de la Terre PAZ, en service depuis 2018.



Arkema annonce la construction d'une nouvelle unité de polyamide transparent Rilsan Clear à Singapour, nouvelle capacité pour un investissement d'environ 20 millions de dollars américains, qui devrait être mise en service au premier trimestre 2026.



Enfin, Orange Business, la branche de services professionnels d'Orange, a annoncé mercredi avoir conclu une série de partenariats technologiques afin de faciliter la transformation numérique de ses clients, mais aussi d'améliorer leur expérience digitale.





