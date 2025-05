CAC40: résiste après de nouvelles données économiques information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 11:14









(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance proche de l'équilibre vers 7850Pts, au lendemain d'une séance morose dans un contexte qui demeure peu propice aux prises de risques.



Après leur chute de mercredi consécutive à une piètre adjudication de bons du Trésor à 20 ans, les indices actions américains ont tenté de se redresser tout le long de la séance de jeudi, mais leurs gains se sont affaissés peu avant la clôture.



Une certaine aversion au risque continuait de prévaloir, comme l'illustraient la flambée du bitcoin qui a approché les 112.000 dollars jeudi, ainsi que la vigueur des cours de l'or, qui gravite actuellement au-dessus des 3.300 dollars l'once.



'Historiquement valorisé comme une valeur refuge, l'or conserve son attrait structurel à long terme. Malgré des pressions baissières à court terme, des facteurs de risque subsistent qui soutiennent sa demande', juge Antonio Di Giacomo, chez XS.



'Les inquiétudes croissantes quant à la viabilité de la dette américaine ont renforcé sa perception comme réserve de valeur fiable face aux turbulences économiques potentielles', poursuit l'analyste, qui pointe aussi le rôle des tensions géopolitiques.



Au chapitre des données macroéconomiques, on été publié ce matin l'indice de confiance de ménages français pour le mois en cours, puis une nouvelle estimation du PIB allemand pour le premier trimestre 2025.



La confiance des ménages français se dégrade en mai, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd trois points à 88, et s'éloigne ainsi de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,4% au premier trimestre 2025 par rapport au dernier trimestre 2024, en données corrigées des prix, des variations saisonnières et calendaires, selon Destatis.



De l'autre côté de l'Atlantique, ne sont attendues ce jour que les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour avril, au lendemain de l'annonce d'un tassement de 0,5% des ventes de logements anciens sur la même période.



Sur le front des valeurs, Orange fait part de la signature d'un protocole d'accord avec le Crédit Coopératif, engageant des discussions exclusives en vue de lui céder 'Anytime', une fintech filiale d'Orange Bank et spécialisée dans l'accompagnement des associations.



Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 25,4% à 47,4 millions d'euros pour son exercice 2024-25, ainsi qu'une marge opérationnelle en retrait de cinq points à 26,3% pour des ventes de champagne en repli de 6,8% à 282,9 millions d'euros.



Innate Pharma annonce la présentation de données de suivi à long terme 'probantes' de l'essai clinique de phase II TELLOMAK évaluant son lacutamab, lors du congrès annuel 2025 de la société américaine d'oncologie clinique (ASCO), à Chicago.





Valeurs associées BTC/USD 111 003,3540 USD CryptoCompare +0,10%