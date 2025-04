CAC40: rebond limité malgré le soulagement sur les tarifs information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 17:54









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un gain encourageant de 3.83%, à 7126 points, même si l'indice parisien a cédé une bonne partie de ses gains : il s'était en effet arrogé jusqu'à +7,6% dans la matinée.



Avec la totalité des 40 valeurs en vert, le CAC parvient toutefois à s'extraire de l'inquiétante dynamique baissière dans laquelle il s'était plongé après l'instauration des fameux droits de douane dits 'réciproques' imposés par l'administration Trump au reste du monde.



Publicis signe la plus belle performance du jour avec +7.4%, devançant Saint-Gobain (+7%) et Safran (+5.7%).



Le rebond parisien reste toutefois modeste au regard des pertes encaissées au cours des dernières séances.



Signe de la prudence à l'oeuvre, Wall Street repart à la baisse, avec -2.8% pour le Dow Jones, -3.5% pour le S&P500 et -4.4% pour le Nasdaq.



Le 'VIX' qui avait plongé de -35% la veille rebondit de +20% vers 40,5, signe que la nervosité est loin d'être retombée complètement malgré le revirement spectaculaire de Trump sur les 'tarifs'.



De nouveaux désordres commencent à se matérialiser sur le FOREX où le Dollar dévisse de -2,5% vers 1,12$ face à l'euro.

L'Or profite du coup de blues du Dollar et s'envole vers 3.175$ (+6%), revenant sur ses niveaux records d'il y a une semaine.



Pour rappel, après une semaine de tensions maximales sur les marchés financiers, le président états-unien a annoncé hier soir, sur son réseau Truth Social, une suspension pour 90 jours des surtaxes imposées à 75 pays, à l'exception de la Chine (cette initiative avait été démentie lundi, donnant lieu à une séquence 'portes de saloon' sans précédent à cette échelle).



Trump a décidé de maintenir un simple taux plancher général de 10% sur les produits étrangers importés, une barre protectionniste qui reste très éloignée du matraquage douanier envisagé dans un premier temps. Ceci atténue les craintes d'une récession mondiale et de prix à l'import inflationnistes.



Selon les analystes et les investisseurs, les dernières déclarations de Trump ne marquent pas forcément la fin de la crise actuelle.



'Le choc de stagflation qui s'est abattue sur l'économie américaine est encore important et le climat d'incertitude extrême devrait continuer de freiner les investissements', prévient Joachim Klement, chez Panmure Liberum.



'Les investisseurs internationaux ont, selon nous, définitivement perdu leur confiance dans la fiabilité du gouvernement américain et vont continueront de rééquilibrer leurs portefeuilles loin des Etats-Unis pour se tourner vers d'autres marchés', indique le stratège.



'Tous ces facteurs devraient continuer de peser sur les marchés boursiers américains et mondiaux en 2025', conclut-il.



Plus généralement, les événements des dernières semaines pourraient continuer à résonner parmi les partenaires américains lors des prochaines négociations commerciales à venir, voire pendant de nombreuses années.



'Même si les tarifs sont suspendus de manière permanente, l'économie a été endommagée par un sentiment permanent d'imprévisibilité politique', renchérit George Saravelos, chez Deutsche Bank.



'Le désir de s'émanciper stratégiquement des Etats-Unis devrait persister', ajoute l'analyste.



Le 'chiffre du jour', c'était l'indice des prix à la consommation américain : il a augmenté de 2,4% en mars par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur aux attentes (2,5%) et en baisse de 0,4 point par rapport à février.



Côté marché du travail, les demandes d'indemnité ont grimpé de +4.000 en données hebdomadaires, ce qui est peu significatif.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans se dégradent vers 4,38%, le Bund '2035' se retend de 1,2 pts, à 2.59%, l'OAT française se détend de -2,7Pts vers 3,353%.



Les cours du pétrole poursuivent leur récent mouvement de repli mais leurs pertes sont limitées par les espoirs de détente sur le front commercial



A Londres, après un bref rebond technique vers 66$, le Brent replonge de -3.4% vers 63,5$.



Dans l'actualité des valeurs tricolores, Alstom annonce que S-Bahn Hamburg lui a confié la modernisation technologique de 82 trains BR 490 à travers un contrat d'une valeur de plus de 60 millions d'euros.



Société Générale annonce l'achèvement de son programme de rachat d'actions lancé le 10 février dernier : il a ainsi acquis 22.667.515 actions ordinaires pour un montant global de 872 millions d'euros, titres qui seront ultérieurement annulés.



Enfin, Rémy Cointreau annonce la démission d'Éric Vallat de ses fonctions de directeur général, effective cet été. Après plus de cinq années passées à la tête de la direction générale du groupe, il a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel.







