CAC40: gain modeste, parvient à sauver les 7900 pts information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 17:48









(CercleFinance.com) - Après avoir tutoyé les 7940 points (+0,8%) en milieu de séance, la bourse de Paris a cédé la majeure partie de ses gains en seconde moitié de journée.

Au gong final, l'indice parisien conclut la séance sur un gain plus marginal de 0,30%, à 7902 points, soutenu par STMicro (+4,3%), Pernod Ricard (+3,7%) ou encore Stellantis (+3,5%).



Les investisseurs semblent pour l'instant relativiser les risques liés à la politique commerciale de la Maison Blanche malgré la décision de Donald Trump d'imposer une surtaxe de 50% sur les produits brésiliens importés aux États-Unis, contre 10% à l'heure actuelle.



' Ce genre de sortie, sans justification économique claire, montre à quel point la politique tarifaire américaine est devenue complètement arbitraire ', soulignaient ce matin les analystes de Danske Bank.



Donald Trump a par ailleurs confirmé son intention de mettre en place une surtaxe de 50% sur les importations de cuivre à partir du 1er août, comme il s'y était engagé en début de semaine.



Habitués aux déclarations tonitruantes du milliardaire américain, les marchés d'actions n'ont pas semblé très surpris par cet énième durcissement de ton de Donald Trump.



Ainsi, malgré le climat de tensions qui plane sur les marchés depuis le début de la semaine, le CAC 40 affiche ainsi un gain hebdomadaire de près de 2%.



' Il est frappant de voir à quel point les investisseurs réagissent de moins en moins aux annonces choc sur les droits de douane ', fait-on remarquer chez Danske Bank.



' Au lieu de cela, les marchés préfèrent se concentrer sur les vraies retombées économiques plutôt que de s'emballer autour du cirque politique ', ajoute la banque danoise.



Hier, les marchés d'actions américains, qui se montraient encore hésitants à mi-séance, ont réussi à renouer avec leur dynamique haussière suite à la publication des ' minutes ' de la dernière réunion de la Fed.



Les membres de son comité stratégique indiquent qu'ils restent préoccupés par le fait que l'approche commerciale de l'administration Trump pourrait alimenter l'inflation et compliquer la trajectoire des baisses de taux d'intérêt.



Mais ils conviennent aussi que l'inflation liée aux tarifs pourrait être ' temporaire ou modérée '.



Sept membres de la Fed n'anticipent aucune baisse de taux en 2025, contre quatre en mars dernier.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance ce matin du taux d'inflation en Allemagne, mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois de l'année précédente. Celui-ci s'est établi à +2% en juin, selon Destatis, qui confirme donc son estimation préliminaire.



Aux États-Unis, le Département du Travail annonce avoir enregistré 227 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine du 30 juin, un chiffre en baisse de 5 000 par rapport à la semaine précédente (dont le niveau a été révisé à la baisse de 233 à 232 000).



Sur le marché obligataire américain, les rendements des US T-Bonds à 10 ans se tendent vers 4,36% (+2pts), le Bund de même échéance remonte vers 2,65% (+2pts) tout comme l'OAT à 3,39% (+3pts).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus Defence and Space s'est vu confier par la Direction générale de l'armement (DGA) la réalisation de simulateurs destinés à l'entraînement des cyber-combattants du ministère des Armées. Ce contrat, d'une durée de huit ans est d'un montant maximal de 250 millions d'euros.



Vallourec annonce que sa filiale Vallourec Tianda a été reconduite pour figurer sur la liste 2025 des fournisseurs de tubes de cuvelage non-API du groupe chinois Sinopec, l'un des plus grands groupes pétroliers et pétrochimiques au monde. Il s'agit de la quatrième année consécutive que Vallourec obtient cette distinction, renforçant ainsi sa position stratégique sur le marché énergétique chinois.



STMicroelectronics annonce un nouvel accord de licence avec Metalenz, accord qui étend la capacité du fabricant de puces à utiliser la propriété intellectuelle de cette société pour produire des optiques méta-surfaces avancées.



Renault annonce le lancement de son nouveau SUV, Boreal, dans le cadre de son plan ' International Game Plan 2024-2027 '. Présenté comme 'élégant et technologique', ce véhicule est destiné aux marchés hors Europe.



Eutelsat gagne plus de 6% après l'annonce que le Royaume-Uni s'apprête à participer au projet d'augmentation de capital dévoilé par l'opérateur de satellites le 19 juin dernier, ce qui portera à 1,5 milliard d'euros le montant total de l'opération envisagée.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.