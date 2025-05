CAC40: gain modéré pour finir la semaine, Wall Street atone information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 17:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine sur un gain modéré de 0,42 %, à 7 886 points, tirée par EssilorLuxottica (+3 %), Sanofi (+2,1 %) ou encore Thales (+1,3 %).



Après s'être arrogé près de 0,8 % en milieu de séance, au-delà des 7 910 points, l'indice parisien a marqué le pas en seconde moitié de journée. Ce qui n'empêche pas le CAC 40 de signer un gain hebdomadaire de près de 1,7%.



Outre-Atlantique, l'ambiance est maussade, avec des S&P 500, Dow Jones et Nasdaq atones, orbitant à proximité immédiate de leur point d'équilibre.



Si bon nombre d'analystes estiment que le pic d'incertitude lié à la politique commerciale états-unienne est désormais passé, d'autres professionnels se montrent plus sceptiques.



'L'optimisme actuel du marché repose sur des bases fragiles', juge Andrew Lake, chez Mirabaud Asset Management.



'La courbe prévoit quatre réductions des taux d'intérêt américains cette année et une autre en 2026 — ceci est un signal de détérioration des prévisions de croissance', fait-il valoir.



'Pourtant, les marchés continuent de progresser. La dislocation ne peut pas durer indéfiniment', prévient le professionnel.



Par ailleurs, il est probable que les droits de douane, même réduits, freinent de manière significative la croissance économique, en particulier aux États-Unis.



'Les vrais effets négatifs des droits de douane sont encore à venir : hausse des prix, baisse des profits et possible ralentissement de l'emploi', préviennent les équipes de J. Safra Sarasin.



'La guerre commerciale est loin d'être réglée : les marchés risquent de redevenir instables dans les mois à venir', juge la banque privée suisse.



Cette sensation de ' calme après la tempête ' pourrait bien n'être qu'apparente, et des prises de bénéfices pourraient se matérialiser.



'Les investisseurs expérimentés connaissent bien cette vérité essentielle : même si les nuages semblent se dissiper, il vaut mieux garder son parapluie à portée de main', conclut Jacob Falkencrone, le stratège de Saxo Banque.



L'apaisement des relations commerciales a par ailleurs entraîné une remontée des rendements des bons du Trésor américain, un autre élément à surveiller selon les analystes.



Les chiffres du jour n'apaisent pas les détenteurs de T-Bonds : le sentiment du consommateur américain a continué de se dégrader au mois de mai, les ménages semblant s'inquiéter particulièrement de la conjoncture économique actuelle, même si leurs anticipations se détériorent aussi.



L'indice de l'Université du Michigan mesurant le sentiment du consommateur est ressorti à 50,8 en première estimation ce mois-ci, contre 52,2 en avril, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 55.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, souligne que les tensions commerciales restent au coeur des préoccupations des consommateurs, quelque 75 % des personnes interrogées ayant déclaré s'inquiéter de leur impact, contre 60 % en avril.



L'économiste précise que l'enquête a démarré le 22 avril pour se clôturer le 13 mai, soit deux jours après l'annonce de la trêve commerciale conclue avec la Chine.



Les anticipations d'inflation à un an donnent un taux de 7,3 %, contre 6,5 % le mois précédent.



Dans le détail, le sous-indice de la situation économique actuelle a reculé à 57,6 contre 59,8 le mois passé, tandis que celui mesurant les anticipations du consommateur s'est replié à 46,5 contre 47,3 en avril.



Le Département du Commerce fait état d'une hausse de 1,6 % des mises en chantier de logements aux États-Unis en avril 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1 361 000 en rythme annualisé et ajusté des variations saisonnières.



Les permis de construire de logements américains — censés préfigurer les mises en chantier futures — ont cependant reculé le mois dernier, de 4,7 % à 1 412 000, tandis que les achèvements de logements ont diminué de 5,9 % à 1 458 000.



Les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,1 % en avril 2025 par rapport au mois précédent, une hausse qui atteint 0,4 % hors carburant.



La dynamique est la même pour les prix à l'exportation, qui augmentent de 0,1 %, que l'on prenne en compte les denrées agricoles ou non.



Les données du Département du Travail indiquent enfin qu'en rythme annuel (c'est-à-dire entre avril 2024 et avril 2025), les prix à l'importation et à l'exportation des États-Unis se sont accrus de respectivement 0,1 % et 2 %.



Sur le marché des emprunts d'État, le rendement à dix ans américain se stabilise autour de 4,40 %, s'éloignant du pic de trois mois atteint mercredi à près de 4,545 %.



'Pour l'instant, nous sommes loin de la zone de danger située à 4,75 % sur le 10 ans. Mais nous nous en rapprochons', met en garde Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom fait part de la volonté de son directeur général, Henri Poupart-Lafarge, de ne pas solliciter un quatrième mandat à la direction d'Alstom à l'échéance de son mandat. Le conseil d'administration a décidé de lancer dès à présent le processus d'identification de son successeur à la tête d'Alstom.



Air France-KLM indique avoir placé 500 millions d'euros d'obligations hybrides, au coupon fixe annuel de 5,75 % (yield de 5,875 %) jusqu'à la première date de reset, des titres dont l'admission à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.



Enfin, Bastide Le Confort affiche un chiffre d'affaires de 419,4 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2024-25 (+8,4 %, dont +8,1 % en organique), dont 144,2 millions sur son troisième trimestre (+7,9 %, dont +7,7 % en organique).





