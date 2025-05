CAC40: franchit les 7700 pts, tracté par Airbus information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne plus de 1,4% ce matin, autour des 7700 points, tirée par Airbus (+4,6%), Schneider Electric (+4%) ou encore Thales (+3,2%).



Hier, alors que les places européennes avaient fermé leurs portes à l'occasion du 1er mai, la bourse de New York est restée ouverte et en a profité pour aligner une huitième séance positive d'affilée, sa plus longue série haussière depuis mai 2024, malgré de mauvais chiffres économiques.



Les opérateurs ont préféré s'accrocher au mince espoir de voir la Chine et les Etats-Unis ouvrir des négociations commerciales plutôt que de s'alarmer au sujet d'indicateurs nettement inférieurs aux attentes parus ces derniers jours.



Pékin a en effet affirmé 'évaluer' les messages de Washington qui a récemment exprimé le souhait d'engager des discussions sur les tarifs douaniers.



Les investisseurs asiatiques ont semblé avoir particulièrement apprécié les déclarations du Ministère du Commerce chinois puisque l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo gagnait plus de 1,2% en fin de séance.



A Hong Kong, l'indice Hang Seng grimpait lui de plus de 1,7%.



Sur cette semaine écourtée, le CAC 40 affiche pour l'instant un gain hebdomadaire de plus de 2%, ce qui le place en bonne position pour enchaîner une troisième semaine consécutive de hausse.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 48,5 en mars à 48,7 en avril, indiquant ainsi un taux de contraction marginal, le plus faible enregistré depuis plus de deux ans.



Par ailleurs, dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la produit par S&P Global, est passé 48,6 en mars à 49 en avril, atteignant un sommet de 32 mois et signalé une contraction marginale de la conjoncture du secteur en début de deuxième trimestre.



Aux Etats-Unis sont attendus les chiffres de l'emploi pour le mois écoulé, qui devraient montrer un ralentissement des créations de postes Outre-Atlantique.



Les investisseurs restent par ailleurs concentrés sur les résultats des entreprises, les géants technologiques Apple et Amazon ayant livré des performances jugées décevantes hier soir après la clôture de Wall Street.



A Londres, le baril de Brent est stable, autour des 61,9$, tandis que l'euro gagne 0,4% face au billet vert, autour des 1,133$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies fait part de la pose de la première pierre de l'usine de liquéfaction de gaz naturel Marsa LNG, au port omanais de Sohar. D'une capacité d'un million de tonnes de GNL par an, elle est construite par une coentreprise de TotalEnergies (80%) et OQEP (20%).



Sopra Steria annonce la finalisation de l'acquisition d'Aurexia, cabinet de conseil en management spécialisé dans les services financiers, une opération annoncée fin janvier par le groupe de services informatiques.



Enfin, Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Société Générale, avec un objectif de cours relevé de 46 à 51 euros, pour intégrer le résultat meilleur que prévu au premier trimestre (y compris en termes de ratio CET1) dévoilé mercredi.







