CAC40: figé sous 7.500Pts, les taux restent très dégradés information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 16:59









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris, en repli initial, est repassé dans le vert vers 10H puis a accéléré progressivement, sans aucune opposition jusque vers 14H30.

Le score du jour s'est alors figé vers +0,6% (juste en-dessous des 7.500Pts) et reste le même à 40Mn de la clôture, et dans un marché totalement déserté (jour férié spécial deuil national en l'honneur de Jimmy Carter) avec à peine 1,150MnsE échangés en l'espace de 8 heures.



Le CAC40 est dopé par Teleperformance qui s'arroge 3,6% devant Bureau Veritas (+2%).

Aucun 'poids lourd' ne figure aux avant poste, sauf LVMH avec +2%, mais c'est sans importance puisqu'il n'y a aucune baisse supérieure à 1,5%, à part Renault avec -2%.



Le secteur auto apparaît en berne avec -1,6% pour Michelin et -0,8% pour Stellantis.



A 11 jours de l'investiture de Donald Trump, les inquiétudes restent vives concernant une nouvelle guerre commerciale.



D'après CNN, Donald Trump aurait en effet l'intention de déclarer une urgence économique nationale en vue de mettre rapidement en place son projet de 'droits de douane universels' visant à réduire le déficit commercial du pays... avec carte blanche pour agir sans avoir besoin de l'aval du Congrès.



Notons que le récent repli de l'euro pourrait également stimuler la tendance en offrant des opportunités pour se positionner sur les valeurs les plus tournées vers l'export.



Le climat général reste en effet défavorable à la monnaie unique, entre incertitude politique et croissance en berne, deux facteurs qui plaident pour un soutien monétaire supplémentaire de la part de la BCE.



Sur le marché des changes, l'euro perd un peu de terrain (-0,2%) et repasse juste en-dessous les 1,03000$ après avoir atteint la semaine passée un nouveau plancher de près de trois ans face au billet vert, à 1,0265.



Par ailleurs, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale n'a pas eu d'impact sur la séance.



Selon ces 'minutes', les décideurs de la banque centrale estiment que les risques entourant un réveil de l'inflation se sont accrus, justifiant une approche prudente dans les décisions de politique monétaire au cours des prochains trimestres.



Sur le front des statistiques, après un repli de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -1%), la production industrielle allemande a rebondi de 1,5% en novembre, selon les données CVS-CJO de Destatis.



Par ailleurs, la balance du commerce extérieur allemand a affiché un excédent de 19,7 milliards d'euros en novembre, à comparer à un surplus commercial de 13,4 milliards enregistré le mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.



Orientés en forte hausse hier, les rendements des emprunts d'Etat de référence aux Etats-Unis se sont stabilisés en fin de séance, avec un papier à dix ans qui se détendait un peu à 4,69%.



Le mouvement reste le même sur le marché européen, où le rendement du Bund allemand à dix ans prend +1Pt à 2,525% tandis que l'OAT française à même échéance se tend de +2,5Pts à 3,383%, donnant un écart de 86 points de base.



Enfin, à Londres, le prix de baril (+0,9%) renoue avec les 77$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus indique avoir reçu de la part de la compagnie taiwanaise Starlux Airlines une commande ferme pour cinq avions-cargos A350F supplémentaires, doublant ainsi la commande initiale passée l'année dernière pour cet appareil en développement.



Sanofi annonce que la nouvelle formulation sous-cutanée de son Sarclisa a satisfait aux co-critères d'évaluation primaires de l'étude de phase III IRAKLIA dans le myélome multiple réfractaire ou en rechute.







