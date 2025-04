CAC40 : comble le 'gap' des 7.585/7.598 du 3 avril information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Le CAC40 a désormais repris +800Pts sur son plancher du 7 avril (+12% et 62% de retracement du repli 8.250/6.770) et comble le 'gap' des 7.585 (intraday) et 7.598 du 3 avril (en clôture).

C'est la quinzaine la plus prolifique en termes de progression indicielle depuis fin mars 2020 et le 'all-in' monétaire lié au 'shutdown' Covid (mais sans baisse de taux ni 'QE' cette fois-ci, juste l'espoir que la guerre commerciale sino-américaine se calme).

Le CAC40 a laissé ouvert un 'gap' au-dessus de 7.326 le 22 avril, alors que l'indice venait de reprendre +8% sans respirer.

Le prochain objectif pourrait être 7.800Pts, l'ex-zénith du 29 septembre, au beau milieu du 'M' baissier sous 8.250 des 15 mais 2024 et 3 mars 2025.







