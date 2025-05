CAC: la pression monte avant les résultats de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi matin, les investisseurs faisant preuve de retenue à l'approche des résultats de Nvidia, dont ils attendent de bonnes nouvelles.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance juin - recule de huit points à 7810,5 points, annonçant un début de séance plutôt incertain.



Les traders se préparent à une journée chargée et potentiellement décisive avec la publication ce soir des comptes trimestriels de Nvidia, entrecoupée de nouveaux indicateurs et des dernières 'minutes' de la Fed.



Les annonces du géant des puces dédiées à l'IA seront particulièrement scrutées alors que les marchés d'actions américains bénéficient d'un retour en grâce depuis quelques semaines.



Porté par l'approche plus conciliante de Donald Trump sur les droits de douane, le S&P 500 s'est adjugé plus de 2% hier au sortir du long week-end de 'Memorial Day'.



La cote a également profité de l'indice de confiance du Conference Board, qui a montré que le moral des ménages s'était amélioré en mai en dépit des incertitudes liées aux questions commerciales.



Avec cette progression, le S&P, indice de référence des gérants de fonds, est revenu en territoire positif sur l'année et n'évolue plus qu'à quelques points de son seuil technique des 6000 points.



Les investisseurs pourraient préférer ne pas trop s'engager avant la parution, ce soir après la clôture de Wall Street, des résultats trimestriels de Nvidia, qui pourraient alimenter le récent élan haussier ou au contraire marquer la fin du rebond.



Avec une capitalisation boursière qui dépasse aujourd'hui 3.300 milliards de dollars, le groupe californien fait face à des attentes élevées.



'Au moindre faux pas, l'action pourrait brutalement corriger', avertit Jacob Falkencrone, le responsable mondial de la stratégie d'investissement chez Saxo.



'Il ne suffira pas de bons chiffres: Nvidia doit prouver qu'il reste en mesure de maintenir un rythme de croissance hors norme', ajoute l'analyste.



'Quoi qu'il en soit, les investisseurs vont devoir boucler leur ceinture: la publication de Nvidia ne va pas seulement s'avérer déterminante pour l'avenir de la société, mais elle va aussi envoyer un signal clair aux marchés sur la trajectoire future de l'ensemble du secteur de l'IA.



Sachant que toute surprise, dans un sens ou dans un autre, risque d'impacter fortement les indices et que les raisons de se montrer optimistes se font rares en ce moment, la prudence devrait rester de mise aujourd'hui.



La journée sera également marquée par la publication, là encore dans la soirée, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.



Les 'minutes' du FOMC du début du mois devraient confirmer l'approche prudente de la banque centrale américaine, qui privilégie une stratégie d'attentisme face à un environnement économique marqué par une incertitude persistante.



D'après les économistes, le document ne devrait pas fondamentalement modifier les anticipations actuelles du marché, qui table toujours sur deux baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.



D'ici là, les investisseurs auront pris connaissance, dans le courant de la matinée, de la deuxième estimation du PIB français de 1er trimestre, des dépenses de consommation des ménages et des prix à la production industrielle ainsi que des chiffres du chômage en Allemagne.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.