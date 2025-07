CAC 40: une nouvelle série de résultats et d'indicateurs au menu du jour information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 08:32









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est attendue en baisse mercredi à l'ouverture en attendant une nouvelle série d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprise américains qui devraient fournir un aperçu de la santé de l'économie.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin juillet - cède 22 points à 7746 points, signalant un début de séance encore prudent.



Le marché parisien avait fini la séance de mardi sur une perte de 0,5% à 7766 points, alignant ainsi une troisième séance consécutive de repli l'ayant ramené sous le seuil des 7800 points, dans le sillage de chiffres de l'inflation mitigés aux Etats-Unis ayant montré que le renchérissement des droits de douane commençait à avoir un impact sur les prix.



Les chiffres des prix producteurs américains, prévus à 14h30, permettront d'affiner cette lecture en donnant un aperçu de l'évolution des coûts entrants des entreprises.



Cet indicateurs pourrait fournir de nouveaux éléments aux investisseurs quant à la trajectoire de l'assouplissement monétaire la Réserve fédérale en matière de politique monétaire pour les mois à venir, une perspective que les prix à la consommation n'ont pas vraiment permis d'éclairer hier.



Ayant bien compris que ces chiffres ne militaient pas pour une prochaine baisse de taux, Donald Trump a d'ailleurs accentué hier la pression sur Jerome Powell, le président de la Fed, qu'il voudrait remplacer par un banquier central plus accommodant.



Les investisseurs ne vont pas seulement se focaliser sur les statistiques macroéconomiques et leurs effets sur le calendrier de la Réserve fédérale aujourd'hui, mais également se concentrer sur les résultats des entreprises afin de prendre le pouls de l'économie aux Etats-Unis.



A la mi-journée tomberont les résultats de Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley, avec l'espoir qu'ils se révèlent moins contrastés que les comptes en demi-teinte dévoilés hier par leurs homologues Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo.



Au-delà des valeurs financières, les investisseurs surveilleront les résultats de sociétés comme Johnson & Johnson afin de savoir si les entreprises américaines semblent en mesure d'encaisser les effets des surtaxes douanières.



Ce matin, l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ASML a confirmé sur une croissance de ses ventes de 15% en 2025, mais a précisé ne pas être en mesure d'affirmer que l'exercice 2026 serait en croissance.



Hier soir, Renault avait revu à la baisse ses prévisions annuelles de marge et de flux de trésorerie en raison d'une activité commerciale jugée décevante au mois de juin.



Malgré ce contexte macroéconomique un peu flou et l'incertitude sur les effets réels de la politique protectionniste américaine, il y a des raisons d'anticiper une hausse des marchés d'actions européens durant les mois à venir, assure François-Xavier Chauchat, stratégiste chez Dorval Asset Management.



L'Euro STOXX 50, l'un des indices paneuropéens de référence, affiche déjà une progression de 9,4% depuis le début de l'année, contre un gain de 6,2% pour le S&P 500, ce qui le conduit à afficher avec un PER de 15x, un niveau de valorisation rarement atteint depuis 2006.



'Le regain d'optimisme des investisseurs, la reprise progressive du crédit bancaire et le bas niveau des spreads obligataires sont en effet de bon augure pour l'économie européenne, d'autant que les effets du plan budgétaire allemand devraient commencer à se faire sentir à partir de l'automne', explique François-Xavier Chauchat.



'Et nous demeurons convaincus que la BCE n'hésitera pas à accentuer son soutien si nécessaire', ajoute l'analyste de Dorval.



Le professionnel fait par ailleurs valoir que le PER médian des 220 valeurs du MSCI Zone Euro est aujourd'hui aligné sur sa moyenne historique de 30 ans, à 15,2, bien en deçà des 18,4 atteints début 2015, soit une valorisation jugée 'normale'.



'Sauf choc exogène majeur, nous pensons donc que le point haut du cycle financier européen est encore à venir, et que les perspectives économiques de la zone s'amélioreront une fois l'impact des droits de douane américains absorbé', estime-t-il.



Dans cette optique, Dorval Asset Management dit maintenir une surpondération des valeurs européennes les plus sensibles au cycle économique et financier de la zone euro.



Wall Street, les grands indices new-yorkais ont fini sur une note de faiblesse hier, le S&P 500 ayant conclu la journée sur un repli de 0,4%, même si le Nasdaq (+0,2%) a réussi à échapper à la tendance baissière grâce à la vigueur de Nvidia (+4%) qui a pulvérisé de nouveaux records absolus après avoir été autorisé à exporter de nouveau ses puces vers la Chine.







