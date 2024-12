CAC 40: un léger repli pour finir une semaine assez terne information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter dans le rouge vendredi matin, les investisseurs continuant de digérer les dernières annonces de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - lâche 21 points à 7406 points, laissant entrevoir une ouverture en territoire négatif.



A l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs jeudi, la BCE a décider d'abaisser ses taux directeurs pour la quatrième fois consécutive cette année.



Le communiqué de politique monétaire de l'institution et la conférence de presse donnée par Christine Lagarde, sa présidente, ont renforcé par ailleurs les anticipations d'une poursuite de l'assouplissement monétaire en 2025.



Si cette perspective est généralement favorable aux marchés d'actions, certains observateurs se sont montrés déçus par la tonalité du discours de la BCE et son manque de volonté de soutenir davantage la croissance avec une politique monétaire beaucoup plus accommodante.



Ann-Katrin Petersen, stratège au BlackRock Investment Institute, note que la banque centrale n'a pas vraiment réservé de 'cadeau de Noël' aux marchés en écartant la mise en oeuvre de mesures de soutien plus importantes.



'Pourtant, en dépit de signes encourageants au niveau de la reprise de la consommation privée, la zone euro doit faire face à des freins à la croissance, allant de la hausse des droits de douane américains à une fragmentation géopolitique grandissante en passant par l'incertitude politique dans plusieurs pays', explique la professionnelle.



Conséquence, le CAC 40 a clôturé la séance d'hier à l'équilibre, à 7420 points, et se dirige vers un bilan hebdomadaire inchangé ou presque.



Les investisseurs attendent par ailleurs une nouvelle salve d'indicateurs économiques ce vendredi, dont les chiffres de l'inflation en France et en Espagne ainsi que la production industrielle en zone euro.



Les opérateurs gardent également un oeil sur l'évolution de la situation politique en France, où un nouveau premier ministre doit être officiellement nommé dans la matinée.





