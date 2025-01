CAC 40: un contexte d'attentisme avant les minutes de la Fed information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 08:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi dans un climat de prudence avant la publication, dans la soirée, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - se traite à 7480,5 points, en baisse de 16 points, ce qui semble annoncer un début de séance sur un mode attentiste.



Après avoir bondi de 2,2% lundi, le marché parisien avait poursuivi sur sa lancée hier en s'arrogeant 0,6% à 7489 points, signant ainsi l'une des plus belles séquences haussières depuis la mi-septembre.



Attendues à 20h00, les 'minutes' de la réunion de la Fed des 17 et 18 décembre, à l'issue de laquelle la banque centrale avait réduit ses taux d'un quart, seront surveillées de près par les investisseurs.



Le document devrait permettre d'en savoir plus sur l'évolution des débats au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de l'institution, ainsi que sur la trajectoire future de ses baisses de taux.



Le marché est pris entre des discours contradictoires. Si le président de la Fed, Jerome Powell, prône la prudence et l'entrée dans une 'nouvelle phase' marquée par moins de mesures d'assouplissement, d'autres membres se sont montrés un peu plus volontaristes.



Pour l'instant, les traders n'anticipent pas de nouvelle baisse de taux avant le mois de juin, avant une seconde d'ici à la fin de l'année, mais les 'minutes' pourrait apporter un nouvel éclairage sur les intentions de la Fed, voire relancer les spéculations sur trois baisses de taux en 2025.



Entre-temps, le marché aura pris connaissance en début d'après-midi de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, puis des chiffres des inscriptions hebdomadaires aux Etats-Unis, qui devraient confirmer la solidité du marché du travail américain.



Les investisseurs seront aussi attentifs à la publication dans la matinée des prix à la production industrielle en zone euro et des commandes à l'industrie en Allemagne.



A Wall Street, les grands indices new-yorkais ont terminé dans le rouge mardi, pénalisés par des prises de profits sur les valeurs de la technologie et de la consommation, qui avaient bien performé ces derniers mois.



A la clôture, le Dow Jones cédait 0,6%, le S&P 500 1,2% et le Nasdaq autour de 1,9%.



Du côté de l'obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans avance de 6,5 points de base, à 4,68%, après avoir franchi le seuil des 4,70% hier soir au moment de la fermeture des Bourses européennes dans le sillage de solides indicateurs économiques aux Etats-Unis (ISM et JOLTS).



Les rendements obligataires en zone euro suivent le mouvement, celui du Bund allemand à dix ans ressortant à 2,47% tandis que l'OAT française à même échéance se tend à 3,30%.



Après son accès de faiblesse de la veille, dû à la robustesse des statistiques américains, l'euro tente de se stabiliser en attendant les 'minutes' de la Fed pour s'échange autour de 1,0345 dollar.



Les prix du pétrole poursuivent leur trajectoire haussière, le Brent dépassant les 77 dollars le baril (+0,4%) et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se rapprochant des 75 dollars (+0,6%)





