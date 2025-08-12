CAC 40: Stellantis et Airbus tractent l'indice, les taux se tendent information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 16:19









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris gagne 0,4%, autour des 7730 points, tirée Stellantis (+2,7%), Airbus (+2,3%) ou encore STMicro (+1,9%).

Les volumes restent par ailleurs extrêmement limités avec moins de 900 MEUR échangés depuis l'ouverture.



Très attendu l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,7% en juillet par rapport au même mois de 2024, indique le Département du Travail, un taux annuel légèrement en dessous des attentes et stable par rapport à juin.



Hors énergie (-1,6%) et produits alimentaires (+2,9%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux là aussi un peu inférieur au consensus des économistes.





'Une fois les chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui, il n'y aura plus vraiment de gros événements susceptibles de faire bouger les marchés d'ici au rapport sur l'emploi américain prévu début septembre', croit savoir Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.



'Certes, Nvidia publiera ses résultats fin août, mais au vu de l'énorme hausse des investissements des géants du cloud, il y a peu de chances qu'ils déçoivent', estime-t-il.



'Bref, le terrain semble dégagé pour que la tendance haussière se poursuive', assure le stratégiste.



Avec la remontée des anticipations de baisse des taux qui s'est récemment traduite par un tassement des rendements obligataires, les intervenants de marché espèrent que la Fed ne renonce pas à ses projets d'assouplissement monétaire, alors que les droits de douane imposés par Trump au reste du monde sont susceptibles de relancer l'inflation aux Etats-Unis.



Commerzbank confirme d'ailleurs son opinion selon laquelle la Réserve fédérale devrait baisser ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion prévue en septembre.



Donald Trump a annoncé hier soir qu'il avait décidé de prolonger de 90 jours la pause conclue avec la Chine sur la question des droits de douane, à quelques heures de la fin théorique de la trêve précédemment signée entre les deux premières puissances mondiales.



Le président états-unien a également assuré que l'or ne serait pas assujetti au nouveau régime des droits de douane, après que des informations évoquant l'instauration de surtaxes sur les lingots en provenance de Suisse ont propulsé le métal précieux à des niveaux records la semaine passée.



Toujours sur le front des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance en fin de matinée de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne : après avoir augmenté pendant trois mois consécutifs, il a nettement reculé en août pour s'établir à +34,7, soit 18 points de moins que le mois précédent.



Outre cet indicateur de perspectives, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne s'est aussi détériorée : l'indice correspondant ressort à -68,6, soit une baisse de 9,1 points par rapport à juillet.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans évolue vers 4,31% (+3pts). Le Bund de même échéance grimpe à 2,74% (+5pts) tout comme l'OAT autour des 3,41% (+5pts).



L'euro reste stable face au billet vert, à 1,165 USD (+0,3%).



S'agissant de l'énergie, le Brent de mer du Nord s'échange à 66,3 USD le baril à Londres (-0,6%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Valneva fait état d'une perte nette de 20,8 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, contre un bénéfice net de 34 millions au premier semestre 2024, qui avait bénéficié de la vente du PRV (bon de revue prioritaire) en février 2024.



Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires de ses filiales opérationnelles de 653,5 millions d'euros pour le premier semestre 2025, en croissance de 9,4% à taux de change variables et de 9,9% à taux de change constants.





