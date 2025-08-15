CAC 40: reste en vert mais cède une partie de ses gains matinaux
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 15:25
Si les marchés digèrent encore les chiffres des prix producteurs US publiés hier, ils viennent de prendre connaissance d'une salve de statistiques US.
Ainsi, après avoir rebondi de 0,9% en rythme séquentiel en juin (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,6%), les ventes de détail aux Etats-Unis ont encore progressé de 0,5% en juillet, selon le Département du Commerce, comme attendu par les économistes.
Par ailleurs, les prix à l'importation ont augmenté plus fortement que prévu en avril sur fond de remontée des coûts des produits pétroliers, montrent des statistiques publiées vendredi par le Département du Travail, ce qui pourrait confirmer les inquiétudes entourant un réveil de l'inflation américaine dû à la politique protectionniste de Donald Trump.
Les prix à l'importation ont progressé de 0,4% le mois dernier après avoir aligné deux mois consécutifs de baisse (-0,1% en juin puis -0,4% en mai). Il s'agit de leur plus forte hausse en un an.
Enfin, l'Empire State, indice global des conditions générales des affaires, a augmenté de six points pour atteindre 11,9, son plus haut niveau depuis plusieurs mois. En revanche, l'indice des perspectives générales d'activité ressort en contraction de 8,1 points, s'établissant à 16, signe que les entreprises anticipent toujours une hausse de l'activité mais sont moins optimistes qu'en juillet.
Dernier rendez-vous majeur de cette fin de semaine, le président américain Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska, en vue de discuter d'un accord potentiel qui pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine.
La réunion ne doit toutefois commencer qu'à 21h30 (heure de Paris), ce qui signifie que les discussions s'achèveront bien après la clôture des marchés européens ; voire des marchés US ; tout comme la conférence de presse prévue à l'issue du sommet.
'Du coup, on pourrait assister à de sacrés écarts lors de la réouverture de certains marchés dimanche soir', prévient Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.
'Pour ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, beaucoup d'intervenants vont sans doute boucler ou réduire leurs positions, surtout sur le pétrole, histoire de limiter la casse', ajoute-t-il.
Le Brent lâche d'ailleurs 0,8%, autour des 66,3 USD le baril à Londres.
Le dollar confirme son récent accès de faiblesse, consécutif aux attaques répétées de Donald Trump contre Jerome Powell, le président de la Fed, de nature à remettre en question l'indépendance de l'institution. L'euro profite de la fébrilité du billet vert pour se rapprocher de 1,17 USD (+0,4%).
Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eurazeo annonce être entré en discussions exclusives avec Inspired Pet Nutrition (IPN), soutenu par CapVest Partners, pour céder sa participation dans Ultra Premium Direct (UPD), leader français de la vente en ligne d'aliments premium pour animaux.
Linedata indique avoir été victime d'une cyberattaque, survenue le 11 août dernier. L'enquête a révélé un cryptage malveillant de données hébergées sur un domaine de la business line asset management. Les autres domaines d'hébergement et autres business lines ne sont pas concernés.
Enfin, IT Link affiche au titre du premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 42,29 millions d'euros, en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (+1,6% retraité de l'effet calendaire négatif).
