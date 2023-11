CAC 40 : rebond technique ou inversion de tendance ?

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

Après une longue glissade que nous qualifions de dérapage contrôlé dans cette même chronique il y a juste un mois, le CAC 40 est passé en régime de correction. Il a enfoncé sa moyenne mobile dans le courant du mois d'octobre, avant de rebondir fortement pendant les tous derniers jours du mois et les premiers du mois de novembre…

Le CAC 40 va-t-il rechuter après ce rebond technique, ou va-t-il repartir à l'assaut des plus hauts de l'année ? L'hypothèse d'un rebond technique et donc d'une validation de la fin du marché haussier et du début d'un marché baissier nous semble la plus probable. Nous avançons les arguments suivants :

1/Le signal stratégique Phiadvisor Valquant est passé à la vente le vendredi 13 octobre. Ce signal optimisé sur une période de plusieurs mois est le plus efficace. Il prend en compte un grand nombre d'indicateurs techniques (force de la tendance à court terme, à moyen terme, relative comme absolue, par exemple). Il avait valablement marqué le début de la tendance haussière le 18 novembre dernier….

Evolution depuis un an du cours du CAC 40 et signal stratégique Phiadvisor Valquant

2/Les révisions de bénéfice des analystes, qui avaient été neutres ou favorables jusque septembre, se sont inversées, comme le montre le graphique suivant. Le ralentissement très marqué de l'activité en Europe actuellement, comme aux USA pour le début 2024, devrait continuer de mettre à mal les prévisions de bénéfice pour l'année prochaine…

L'évaluation du CAC 40 nous semble toujours significativement inférieure à son prix actuel, comme le montre ce tableau qui donne le CAC 40 théorique en fonction des taux d'intérêt et des anticipations de Bénéfice par action…

Modélisation du CAC 40

Enfin, nous considérons que la période des taux très bas est définitivement derrière nous. Elle a marqué particulièrement les années 2015-2021, mais il apparait clairement qu'une inflation désormais comprise entre 3 et 5%, valide le retour des taux de l'OAT France 10 ans dans un une fourchette de 3 à 5,5%, qui a prévalu avant les années 2010… Il est dès lors très peu probable que les taux reviennent en dessous de 3-3,5%.