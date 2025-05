CAC 40: porté par de fragiles espoirs sur le commerce information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert vendredi à l'entame d'une séance qui s'annonce cependant relativement calme au lendemain d'une journée de clôture en raison de la fête du travail.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice - livraison mai - prend 81 points à 7613 points, laissant entrevoir de premiers échanges en territoire positif.



Les rares intervenants présents pourraient néanmoins hésiter à prendre des positions trop marquées au cours de cette séance coincée entre la journée fériée du 1er mai et le week-end.



Les investisseurs restent mal à l'aise face à aux incertitudes qui entoure l'évolution du dossier commercial. Au vu de ces questionnements et du pont fait par certains, ils pourraient bien préférer rester en retrait.



La Bourse de New York, qui était ouverte hier, a réussi malgré tout à aligner une huitième séance positive d'affilée, sa plus longue série haussière depuis mai 2024, malgré de mauvais chiffres économiques.



Les opérateurs ont préféré s'accrocher au mince espoir de voir la Chine et les Etats-Unis ouvrir des négociations commerciales plutôt que de s'alarmer de indicateurs nettement inférieurs aux attentes parus ces derniers jours.



Pékin a en effet affirmé 'évaluer' les messages de Washington qui a récemment exprimé le souhait d'engager des discussions sur les tarifs douaniers.



Les investisseurs asiatiques ont semblé avoir particulièrement apprécié les déclarations du Ministère du Commerce chinois puisque l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo gagnait plus de 1,2% en fin de séance.



A Hong Kong, l'indice Hang Seng grimpait lui de plus de 1,7%.



Reste que les marchés traversent incontestablement une phase une période de flottement en ce moment.



'Avec la mise en place des nouveaux droits de douane puis leur suspension, nous nous trouvons dans une sorte de purgatoire à l'heure actuelle', insiste Joachim Klement, analyste chez Panmure Liberum.



'Nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer, mais tant que nous nous y trouverons, les marchés se baseront sur des bruits de fond, car il y a peu d'éléments concrets sur lesquels prendre ses décisions', ajoute le professionnel.



Sur cette semaine écourtée, le CAC 40 affiche pour l'instant un gain hebdomadaire de plus de 0,7%, ce qui le place en bonne position pour enchaîner une troisième semaine consécutive de hausse.



Pour mémoire, le mois d'avril clos mercredi soir s'était soldé par une baisse de plus de 2,5% pour le marché parisien.



La séance qui commence s'annonce plus calme que les deux précédentes, qui avait été animé par un déluge de résultats trimestriels et d'indicateurs économiques, mais elle sera marquée par la publication des indices PMI manufacturiers européens et des premiers chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois d'avril.



Aux Etats-Unis sont attendus les chiffres de l'emploi pour le mois écoulé, qui devraient montrer un ralentissement des créations de postes Outre-Atlantique.



Les investisseurs restent par ailleurs concentrés sur les résultats des entreprises, les géants technologiques Apple et Amazon ayant livré des performances jugées décevantes hier soir après la clôture de Wall Street.



Des groupes de la trempe de BASF, Chevron, Exxon Mobil ou encore ING doivent présenter leurs comptes au cours des heures qui viennent.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.