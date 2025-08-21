CAC 40: les PMI vont donner le ton en attendant Powell information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 08:27









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur de faibles variations jeudi matin, même si la publication des indicateurs d'activité PMI en zone euro dans le courant de la matinée est susceptible d'animer les échanges à la veille d'un discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - recule de six petits points à 7984 points, laissant entrevoir une ouverture peu changée voire en léger repli.



Les résultats des enquêtes HCOB auprès des directeurs d'achat, qui paraîtront en début de séance, ne devraient pas provoquer de grosses secousses sur des marchés qui demeurent en position d'attente depuis le début de la semaine, avant la prise de parole de Jerome Powell prévue demain.



Les PMI publiés le mois dernier avaient montré que la reprise économique tendait à se renforcer progressivement en zone euro, avec une récession touchant à sa fin et une croissance s'accélérant légèrement dans le secteur des services.



Selon les calculs de HCOB, l'économie de la zone euro devrait ainsi enregistrer une expansion 'soutenue' au cours du troisième trimestre.



'On ne devrait pas en apprendre grand-chose de nouveau aujourd'hui', prédit Michael Brown, stratégiste marché chez Pepperstone.



'Globalement, ces chiffres devraient confirmer que l'industrie continue de se contracter, que les services continuent de soutenir la croissance, et que les pressions sur les prix restent bien présentes. Rien ne soit vraiment de nature à faire bouger les marchés', prévient l'analyste.



S'ils seront attentifs à ces indicateurs -qui pourraient fournir une bonne indication de l'impact des droits de douane sur l'activité des entreprises européennes - les investisseurs devraient effectivement rester circonspects à l'approche de l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale Jerome Powell demain à l'occasion de la conférence de Jackson Hole (Wyoming).



Les intervenants espèrent que le patron de la Fed fournira quelques indices sur le calendrier des baisses de taux à venir aux Etats-Unis.



Le risque principal pour les actifs risqués tient en la divergence entre les déclarations récentes de Jerome Powell, qui n'ont donné aucune certitude aux investisseurs, et celui des marchés qui tablent à plus de 81% sur une baisse de 25 points de base en septembre.



Pour bon nombre de spécialistes, le marché place trop d'attentes dans Jackson Hole, bien qu'il apparaisse peu probable que le banquier central annonce quelque chose qui soit susceptible de faire bouger les marchés, raison pour laquelle les investisseurs ont semblé trouver peu de raisons d'acheter ces derniers jours.



Le récent ralentissement du marché du travail américain a cependant alimenté les spéculations sur un assouplissement monétaire.



Sachant que le symposium de Jackson Hole sera consacré aux questions de l'emploi, la publication à 14h30 aux Etats-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage, sera suivie de près dans la mesure où celles-ci pourraient fournir des indications sur la demande en main d'oeuvre.



Publiées hier soir, les 'minutes' de la réunion de juillet de la Réserve fédérale ont également fourni quelques éléments intéressants concernant l'avenir de la politique monétaire américaine.



'Globalement, les participants ont souligné qu'il y existait des risques des deux côtés du mandat de la Fed, en mettant surtout l'accent sur le risque de remontée de l'inflation d'un côté, et celui d'un affaiblissement de l'emploi de l'autre', résument ce matin les équipes de Danske Bank.



'La majorité a jugé que la menace inflationniste pesait plus lourd, plusieurs ont estimé que les deux risques s'équilibraient à peu près, et une poignée a considéré que le vrai danger venait plutôt du marché du travail', souligne la banque danoise.



Wall Street, qui n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent hier outre la parution du compte-rendu de la Fed, a terminé dans le désordre mercredi soir.



Au coup de cloche final, le Dow Jones grappillait moins de 0,1%, le S&P 500 cédait 0,2%, tandis que le Nasdaq lâchait 0,7%.



L'annonce des résultats trimestriels de Walmart, à l'heure du déjeuner, pourrait dynamiser la cote alors que le numéro un mondial de la distribution, confronté aux tensions commerciales, va devoir adapter sa stratégie afin de maintenir ses prix compétitifs et de continuer à gagner des parts de marché, au risque de quelque peu sacrifier ses marges.



Les rendements américains se détendent avant la publication des chiffres hebdomadaires du chômage et l'ouverture du symposium de Jackson Hole, à l'occasion duquel Jerome Powell s'exprimera, ce qui se traduit par un repli vers 4,29% du rendement des Treasuries à dix ans.



L'euro recule légèrement face au dollar avant la parution des indicateurs d'activité PMI, la monnaie unique repassant sous le seuil de 1,1650 face au billet vert.



Le pétrole s'inscrit, lui, en progression, les chiffres publiés mercredi par l'Energy Information Administration américaine suggérant que la consommation de carburant reste soutenue aux Etats-Unis, où les stocks de brut ont chuté de six millions de barils la semaine dernière. Le Brent progresse de 0,5% autour de 67,2 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se renchérit de 0,6% à près de 63,1 dollars.







