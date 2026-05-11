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CAC 40 : le luxe et la géopolitique pèsent sur la tendance
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:52

Les marchés actions européens ont clôturé cette première séance de la semaine sans direction claire sur fond d'impasse géopolitique dans le Golfe persique. Le CAC 40, lourdement pénalisé par le secteur du luxe, a reculé de 0,69% à 8 056 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,26% à 5 985 points. Londres ( 0,41%) et Francfort (0,08%) ont sauvé la mise.

A Wall Street, la prudence était de mise vers 17h45 avec un Dow Jones ( 0,16%) en légère hausse.

Les investisseurs peinent à entrevoir une issue définitive au conflit déclenché fin février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Le président américain Donald Trump a jugé hier soir la réponse de l'Iran à la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre "totalement inacceptable". De son côté, la République islamique dénonce des "demandes excessives" qui équivaudraient à une capitulation.

Ces déclarations alimentent les craintes d'une prolongation du conflit et se traduisent par une remontée des prix du pétrole. Le cours du Brent progressait, à la clôture des marchés européens, de 0,35% à 103,73 dollars.

"Même si le détroit d'Ormuz rouvrait aujourd'hui, il faudrait encore des mois pour que le marché se rééquilibre et, si sa réouverture était retardée de quelques semaines supplémentaires, le retour à la normale s'étendrait jusqu'en 2027", a déclaré Amin Nasser, le patron du groupe pétrolier saoudien Aramco.

Tout en surveillant l'évolution du conflit au Moyen-Orient, les investisseurs porteront mardi une attention particulière à la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril, sans doute l'indicateur macroéconomique le plus attendu de la semaine.

Ce lundi, les ventes de logements existants aux Etats-Unis se sont élevées à 4,02 millions d'unités au mois d'avril, contre 4,01 millions enregistrés le mois précédent et un consensus de 4,05 millions.

Les valeurs en mouvement

L'indice vedette de la place parisienne a été dominé par STMicroelectronics ( 2,58%) et Axa ( 2,01%). Pénalisés par une note défavorable de Berenberg, les poids lourds du luxe que sont LVMH (-4,38%), Hermès (-3,28%) et Kering (-3,01%) ont accusé le coup.

Eurofins Scientific (-1,38%) a reculé après la dégradation de Bank of America Securities à sous-performance. Renault a cédé 2,31%, alors que le même broker a ramené sa recommandation à neutre sur le constructeur automobile et relevé celle sur Stellantis (-1,75%) à neutre, après une précédente opinion à sous-performance.

Ailleurs, en Europe, Compass s'est adjugé 2,64% après avoir relevé ses précisions de bénéfice annuel.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,13% à 1,1782 dollars.

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