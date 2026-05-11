CAC 40 : le luxe et la géopolitique pèsent sur la tendance
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:52
A Wall Street, la prudence était de mise vers 17h45 avec un Dow Jones ( 0,16%) en légère hausse.
Les investisseurs peinent à entrevoir une issue définitive au conflit déclenché fin février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.
Le président américain Donald Trump a jugé hier soir la réponse de l'Iran à la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre "totalement inacceptable". De son côté, la République islamique dénonce des "demandes excessives" qui équivaudraient à une capitulation.
Ces déclarations alimentent les craintes d'une prolongation du conflit et se traduisent par une remontée des prix du pétrole. Le cours du Brent progressait, à la clôture des marchés européens, de 0,35% à 103,73 dollars.
"Même si le détroit d'Ormuz rouvrait aujourd'hui, il faudrait encore des mois pour que le marché se rééquilibre et, si sa réouverture était retardée de quelques semaines supplémentaires, le retour à la normale s'étendrait jusqu'en 2027", a déclaré Amin Nasser, le patron du groupe pétrolier saoudien Aramco.
Tout en surveillant l'évolution du conflit au Moyen-Orient, les investisseurs porteront mardi une attention particulière à la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril, sans doute l'indicateur macroéconomique le plus attendu de la semaine.
Ce lundi, les ventes de logements existants aux Etats-Unis se sont élevées à 4,02 millions d'unités au mois d'avril, contre 4,01 millions enregistrés le mois précédent et un consensus de 4,05 millions.
Les valeurs en mouvement
L'indice vedette de la place parisienne a été dominé par STMicroelectronics ( 2,58%) et Axa ( 2,01%). Pénalisés par une note défavorable de Berenberg, les poids lourds du luxe que sont LVMH (-4,38%), Hermès (-3,28%) et Kering (-3,01%) ont accusé le coup.
Eurofins Scientific (-1,38%) a reculé après la dégradation de Bank of America Securities à sous-performance. Renault a cédé 2,31%, alors que le même broker a ramené sa recommandation à neutre sur le constructeur automobile et relevé celle sur Stellantis (-1,75%) à neutre, après une précédente opinion à sous-performance.
Ailleurs, en Europe, Compass s'est adjugé 2,64% après avoir relevé ses précisions de bénéfice annuel.
Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,13% à 1,1782 dollars.
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