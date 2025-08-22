CAC 40: le discours de Powell accueilli favorablement par les marchés
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 16:47
Les marchés réagissent favorablement au discours de Jerome Powell qui s'est exprimé depuis le Wyoming, où se réunissaient depuis hier les banquiers centraux de la planète.
La Réserve fédérale indique avoir constaté un net ralentissement de l'économie américaine, avec une croissance limitée à 1,2% au premier semestre 2025 et un marché de l'emploi qui perd en dynamisme, malgré un chômage stable à 4,2%.
L'inflation demeure au-dessus de la cible, à 2,9% pour l'indice PCE core, en partie sous l'effet des droits de douane. Conséquence : la Fed maintient une politique monétaire restrictive mais s'est dit ' prête à ajuster son cap en fonction des données '. Jerome Powell a toutefois rappelé l'approche ' prudente et équilibrée ' défendue par l'institution.
Ces propos plus accommodants que prévu sont bien accueillis à Wall Street où le Nasdaq s'arroge 1,6%, devant le S&P500 (+1,3%).
Sur le front des statistiques, la contraction de l'économie allemande s'est révélée plus forte que prévu au deuxième trimestre, pénalisée par les performances décevantes du secteur industriel sur fond de repli des exportations du pays, montre la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par l'Office fédéral de la statistique (Destatis).
L'Allemagne a subi sur la période avril-juin une décroissance de 0,3% de l'activité, alors que la première estimation donnait un repli plus limité de 0,1%, un chiffre que les économistes s'attendaient à voir être confirmé.
Dans l'Hexagone, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se maintient à 96 pour le troisième mois consécutif en août.
Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,8% face au billet vert, à 1,17 USD.
Le Brent gagne pour sa part 0,1% au-delà de 67,7 dollars.
Dans l'actualité des sociétés tricolores, Air Liquide annonce avoir signé un accord engageant avec un fonds de Macquarie en vue de l'acquisition de DIG Airgas, société sud-coréenne à laquelle la transaction proposée attribue une valeur d'entreprise de 2,85 milliards d'euros.
Alstom a annoncé jeudi soir la signature d'un contrat de services ferroviaires de 75 millions de livres (environ 90 millions d'euros) sur huit ans avec Great Western Railway (GWR) en vue remettre en service de 26 trains destinés à circuler dans le sud-ouest de l'Angleterre.
Enfin, Hermès annonce l'ouverture de son nouveau magasin agrandi dans le mall Galleria, dans le quartier de Gangnam à Séoul.
