CAC 40: la semaine devrait s'achever plus sereinement qu'elle n'avait commencé information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 08:27









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert vendredi matin après les records inscrits hier soir à Wall Street, où la tendance a été portée par une série d'indicateurs rassurants concernant la santé de la première puissance économique mondiale.



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - progresse de 36,5 points à 7859,5 points, signalant un début de séance en territoire positif.



Principal moteur de la hausse des marchés d'actions européens: les nouveaux sommets établis jeudi soir à New York, où le S&P 500 et le Nasdaq ont profité des plus hauts historiques atteints par la locomotive Nvidia et où les contrats à terme suggèrent pour l'instant une poursuite du mouvement haussier à l'oeuvre depuis le début de la semaine.



L'optimisme ambiant s'est nourri jeudi des chiffres meilleurs que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis, une bonne nouvelle pour l'économie américaine dont la croissance est essentiellement tirée par la consommation des ménages.



'Les ventes continuent d'augmenter, conformément à la tendance robuste qui avait pu être observée entre 2022 et 2025', soulignent les équipes de Danske Bank.



La banque danoise fait notamment que les principales chaînes de grande distribution comme Walmart ou Target semblent même avoir un peu accéléré leur croissance.



'Tout cela renforce les arguments en faveur des actions: l'économie est solide, ce qui devrait permettre aux bénéfices des entreprises de continuer à croître, et les avancées sur les questions de commerce et de tarifs jouent aussi en faveur du marché', souligne Michael Brown, le stratégiste de Pepperstone.



Autre élément porteur, la tendance a également été soutenue par les déclarations de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine , qui a plaidé hier pour une baisse immédiate de 25 points des taux directeurs de la Fed, c'est-à-dire dès le 30 juillet, estimant que le maintient d'une politique trop restrictive faisait courir un risque inutile à l'économie.



Les solides données économiques publiées cette semaine Outre-Atlantique ont surtout profité aux grands indices new-yorkais. Le Dow Jones affiche à ce stade un gain hebdomadaire de plus de 0,2%, le S&P gagne 0,6% et le Nasdaq s'adjuge près de 1,5%.



A Paris, le score hebdomadaire va beaucoup dépendre de l'évolution d'aujourd'hui puisque l'indice CAC accuse pour l'instant un repli de l'ordre de 0,1% depuis lundi, un recul équivalent à celui de l'Euro STOXX 50 cette semaine.



La journée s'annonce plus maigre en indicateurs économiques et en résultats d'entreprise que les séances précédentes.



Parmi les publications notables du jour, 3M, American Express et SLB dévoileront leurs résultats de deuxième trimestre. Au chapitre économique sont attendus les derniers chiffres de l'immobilier aux Etats-Unis, ainsi que la version préliminaire de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, qui devrait confirmer la bonne forme actuel du consommateur américain.



Hier soir, Netflix a fait état de performances trimestrielles supérieures aux attentes et relevé ses prévisions annuelles, mais ces éléments étaient largement anticipés par les investisseurs qui prenaient leurs bénéfices sur le titre en cotations après-Bourse (-1,7%) après des gains de quasiment 43% cette année.



Une certaine prudence pourrait cependant dominer les échanges aujourd'hui alors que la semaine qui vient sera marquée par une nette accélération de la saison des résultats avec les comptes d'Alphabet, Coca-Cola, IBM ou Tesla aux Etats-Unis et de LVMH, Roche ou encore SAP en Europe.







