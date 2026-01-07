CAC 40: l'optimisme du début d'année à l'épreuve des indicateurs
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 08:29
Vers 8h15, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - avance de 33,5 points à 8 277,5 points, laissant entrevoir un prolongement de la dynamique favorable des derniers jours.
Les marchés d'actions mondiaux ont signé jusqu'ici une entame d'exercice positive, avec notamment trois séances consécutives de hausse pour le CAC, qui s'est désormais adjugé près de 1,1% depuis la Saint-Sylvestre.
Au niveau européen, l'indice STOXX Europe 600 enchaîne quant à lui les records, ce qui a conduit hier les stratèges de Goldman Sachs à revoir à la hausse leur objectif à 12 mois sur l'indice paneuropéen, attendu à 625 points à un horizon d'un an, soit un gain potentiel de 5%.
Les records ne pleuvent pas seulement en Europe, puisque le Nikkei de la Bourse de Tokyo a inscrit de nouveaux plus hauts hier, avant d'amorcer une légère consolidation aujourd'hui, tandis que Wall Street s'est mis au diapason de l'euphorie mondiale hier soir en établissant de nouveaux sommets historiques avec un doublé pour le Dow Jones et le S&P 500.
"Le plus intéressant, c'est que les trois premiers jours de trading de l'année ont marqué un véritable élargissement du rally boursier en cours", soulignent les équipes de Danske Bank.
"Les performances se sont détournées des gagnants de l'an dernier - surtout la tech - pour se focaliser vers les secteurs cycliques "pur jus"", relève la banque danoise.
"Dans le même esprit, les small caps ont surperformé les large caps trois jours d'affilée, confirmant que la hausse gagne du terrain et s'étend à l'ensemble du marché", ajoute Danske Bank.
Si les investisseurs ont semblé vouloir ignorer les mauvaises nouvelles, dossier vénézuélien en tête, la série d'indicateurs de premier plan prévus au cours des jours à venir constituera un test sérieux à ce climat d'optimisme.
Aux Etats-Unis, la publication cet après-midi de l'indice ISM du secteur des services permettra d'en savoir davantage sur la santé de l'économie américaine, un tableau qui sera complété par les enquêtes ADP et JOLTS sur le marché du travail, qui seront très suivies à deux jours de la parution du rapport officiel sur l'emploi américain.
Les intervenants espèrent prendre connaissance de statistiques comme ils les aiment: témoignant à la fois de la résistance de l'activité mais aussi d'une poursuite du ralentissement des créations de postes, une conjonction susceptible de justifier de nouvelles baisses de taux de la part de la Fed.
Dans la zone euro, les chiffres préliminaires de l'inflation pour le mois de décembre constitueront la principale attraction du jour.
L'inflation du prix des services a un peu surpris à la hausse ces derniers mois, ce qui n'empêche pas la BCE de prévoir une inflation passant sous la barre des 2% cette année, contre 2,1% fin 2025.
Des chiffres témoignant d'un nouvel apaisement des tensions sur les prix auraient le mérite d'écarter la vague menace d'une reprise des hausses de taux de l'institution de Francfort dans les mois à venir.
