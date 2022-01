CAC 40 : l’effet supernova

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

Performance des actions, euphorie, hyper liquidité, banques centrales, arbitrages des investisseurs institutionnels, achats des particuliers.

Le cours du CAC 40 a progressé de 31,9% en 2021, rendement compris C'est la cinquième meilleure performance annuelle depuis la création de l'indice, et la plus importante depuis 1999…

Il a gagné 0,9% le 3 janvier, premier jour de Bourse de l'année, et 1,4% le lendemain. Les perspectives de l'ensemble de l'année 2022 sont particulièrement favorables : il apparait en effet qu'au cours des 24 dernières années, 18 fois sur 24, le premier jour de Bourse de janvier a donné la tendance de l'ensemble de l'année…

Le scénario de l'hyper liquidité, tel que nous l'appelons depuis plusieurs années, atteint son paroxysme. L'hyper liquidité résulte début 2022 de la conjonction de trois phénomènes.

1. Même dans une moindre mesure qu'en 2021, les banques centrales continuent à créer de la monnaie sans contrepartie : la « liquidité banque centrale » demeure très abondante. Cette politique monétaire demeure donc particulièrement expansionniste, induit des taux d'intérêt réels très négatifs, et stimule le cours des actifs financiers.

2. Les grands investisseurs institutionnels ont manifestement commencé la bascule des obligations vers les actions. Ils considèrent que les taux ne peuvent remonter au-delà d'un hause de 50 à 100 points de base, sans créer une récession majeure que les autorités publiques et monétaires ne souhaitent évidemment pas. Le seul moyen de trouver un rendement supérieur, consiste à arbitrer les obligations vers les actions. Cette « liquidité de marché » au bénéfice des actions résulte de décisions d'arbitrages.

3. Les particuliers sont incités à convertir leurs contrats d'assurance vie en unités de compte (fonds ouverts investis en actions et autres actifs financiers), ce qui génère des flux entrants dans la gestion collective. De plus, ils achètent plus facilement directement des actions, notamment depuis les confinements de 2020 …

Les cours montent parce que les professionnels sont « obligés » d'acheter. La surabondance de la liquidité demeure le facteur explicatif essentiel pour comprendre les mouvements de prix des actifs. Rien ne semble actuellement contrarier une telle hausse : les deux principaux sujets d'inquiétude, pandémie et inflation, sont sortis des radars des investisseurs.

Le dernier développement de la pandémie de Covid - 19 n'est plus considéré comme un problème. L'annonce de l'existence d'un nouveau variant Omicron, avait pourtant plongé la Bourse de Paris dans une baisse profonde : -4,8 % le vendredi 26 novembre 2021. Aujourd'hui, Omicron apparait comme l'ultime rebond de la pandémie. En raison de sa contagiosité exceptionnelle mais de sa pathologie limitée, il va permettre d'atteindre l'immunité collective, et ainsi mettre un terme à la pandémie mondiale d'ici le printemps.

Les investisseurs portent désormais un regard différent sur l'inflation. Considérée jusque récemment comme le mal absolu, la hausse des prix serait désormais favorable aux actions, car elle dope les revenus et les dividendes des entreprises…

Le CAC 40 brille de tous ses feux, comme une étoile brule son hydrogène. Mais il arrive un moment ou la pression au cœur des étoiles est telle, qu'elles explosent et deviennent des supernovæ. Ces corps célestes émettent une lumière exceptionnellement forte. Au terme de l'explosion, les étoiles suffisamment massives à l'origine, s'effondrent sur elles-mêmes et deviennent des trous noirs.

Le CAC 40 va-t-il devenir un trou noir, et s'effondrer après la phase actuelle ? Nous ne le croyons pas. Mais le phénomène actuel ressemble à s'y méprendre à la dernière phase du cycle des marchés, qualifié habituellement d'Euphorie. Elle peut durer encore quelques semaines ou quelques mois. Elle représente une part non négligeable de la performance à long terme des actions. Mais tôt ou tard, probablement en raison de l'inversion des flux de liquidité, le CAC 40 changera de posture.

Les banques centrales vont cesser leurs rachats d'actifs, et les achats d'actions des investisseurs institutionnels comme de particuliers pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Les nouveaux entrants, ceux qui ne connaissent pas la versatilité des marchés, sont des « mains faibles » et paniqueront dès que le vent tournera.