CAC 40: hausse prudente avant la Fed et une série de résultats information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 08:29









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait débuter dans le vert mardi matin, même si le contexte de marché reste dominé par un certain attentisme à la veille des annonces de la Réserve fédérale américaine et dans l'attente d'une nouvelle série de résultats d'entreprise.



Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 38,5 points à 7848 points, laissant entrevoir une ouverture favorable.



Les investisseurs pourraient cependant préférer rester sur la touche avant les décisions qu'annoncera la Fed demain, à l'issue d'une réunion stratégique devant s'étaler sur deux jours.



Si un maintien des taux est très largement attendu (à hauteur de 97% à en croire l'outil FedWatch du CME), les intervenants seront surtout attentifs à la tonalité du discours de Jerome Powell, le président de l'institution.



Alors que l'environnement politique se fait de plus en plus pesant aux Etats-Unis et que Donald Trump réclame à corps et à cris des baisses de taux, la pression reposant sur les épaules de Jerome Powell n'a sans doute jamais été aussi forte.



Deux membres du comité politique monétaire (FOMC) de la banque centrale , Christopher Waller et Michelle Bowman, pourraient ainsi se prononcer contre le 'statu quo' et demander une baisse de taux.



'La Fed reste prudente et dépendante des données', rappelle Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments, qui met en évidence les signaux économiques mitigés envoyés par l'économie américaine.



'Si nous continuons de tabler sur une baisse des taux en septembre, la voie à suivre dépendra de l'évolution de l'inflation, de la dynamique du marché du travail et des développements économiques mondiaux', ajoute-t-il.



'Les acteurs du marché devraient se préparer à une volatilité persistante et suivre de près les données à venir', prévient l'analyste.



En plus de l'attente du verdict de la Fed, qui incite à rester sur la défensive, les investisseurs se préparent à digérer une nouvelle salve de résultats d'entreprises.



En Europe, Air Liquide, Amundi, AstraZeneca, ING, Orange et Philips figurent parmi les nombreuses sociétés ayant publié leurs comptes ce matin.



La saison des résultats du deuxième trimestre a été mitigée jusqu'à présent sur le Vieux Continent, marquée à la fois par le récent renchérissement de l'euro et la morosité de la croissance.



Ceux de Boeing, Merck, P&G, UPS et Spotify tomberont ensuite à Wall Street à la mi-journée.



Par ailleurs, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui à quelques indicateurs, dont l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui devrait rester bien orienté.



Le dernier rapport 'Jolts' (Job Openings and Labor Turnover Survey) du Département du Travail sera également suivi à trois jours de la parution des chiffres officiels de l'emploi pour le mois de juillet.



Hier, l'euphorie initiale du début de séance liée à la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis avait vite été oublié, le CAC 40 ayant achevé la journée sur une perte de 0,4% à 7800,8 points.



L'indice Euro STOXX 50 a perdu 0,3% et l'indice élargi STOXX Europe 600 plus de 0,2%.



'Ce qui ressemblait à une séance propice à la prise de risque s'est essoufflé au fil de la journée', commentent ce matin les analystes de Danske Bank.



'Ce n'est pas forcément une mauvaise chose: cela montre simplement que l'accord commercial annoncé correspondait à ce que les marchés avaient déjà anticipé', explique la banque danoise.



La Bourse de New York a quant à elle fini étale hier soir, l'accord présenté comme 'avantageux' signé avec l'UE n'ayant pas alimenté l'appétit pour le risque, mais s'étant plutôt soldé par une séance contrastée.



L'indice Dow Jones a perdu 0,1%, le S&P 500 finissait inchangé tandis que le Nasdaq Composite progressait de 0,3% en attendant les résultats des grands groupes technologiques américains, prévus à partir de demain soir.



Là encore, ce manque de conviction s'explique par la réaction atone ayant suivi le compromis trouvé entre Washington et Bruxelles.



'Ce à quoi nous avons assisté hier, c'est un mélange classique du genre 'acheter la rumeur, vendre la nouvelle' après les annonces du week-end, avec en prime une prise de conscience: cet accord, n'est pas vraiment une aubaine pour l'une ou l'autre des économies', commente Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



'Il s'agit surtout un énorme soupir de soulagement, parce qu'on a évité le pire, c'est-à-dire le scénario catastrophe du 'no deal'', conclut-il.



Les contrats à terme signalent pour l'heure une ouverture légèrement positive pour les marchés d'actions américains.





