CAC 40 ESG : achetez ces 22 actions «durables» !

Neuf actions du CAC 40 «classique» ne font pas partie du CAC 40 ESG. (© Adobestock)

L'indice récemment lancé par Euronext centré sur les grandes valeurs qui se démarquent en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance regorge d'opportunités d'investissement.

Promouvoir une économie plus éthique et plus durable n'est pas incompatible avec l'investissement dans des poids lourds de la Bourse de Paris. Pour mieux le faire savoir, Euronext a lancé le 22 mars 2021 l'indice CAC 40 ESG.

Petit frère «éthique» du CAC 40, il abrite quarante stars de la cote françaises considérées comme les plus vertueuses en matière de pratiques et d'ambitions environnementales (réduction d'émissions de CO2, prévention des risques climatiques...), sociales (prévention des accidents, respect des droits humains...) et de gouvernance (indépendance des administrateurs, corruption...).

À l'instar du CAC 40, la composition du CAC 40 ESG est réévaluée au moins tous les trois mois. S'il n'existe pas encore de tracker - aussi appelés ETF pour exchange-traded funds - sur ce jeune indice, les entreprises qui l'ont intégré bénéficient d'une distinction résolument dans l'air du temps et de plus en plus recherchée par les investisseurs, particuliers comme institutionnels.

Hausse des encours «responsables»

Selon les derniers chiffres de l'Association française de la gestion financière (AFG), les encours sous gestion dans la catégorie «investissement responsable» en France ont augmenté de 27,6% en 2019, à 1.861 milliards d'euros. Sur la période, les encours globaux de la gestion française ont progressé de «seulement» 7,2%, à 4.180