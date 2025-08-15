CAC 40: encore en vert, franchit allègrement les 7900 pts information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 10:51









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris poursuit sur sa lancée des dernières séances et franchit allègrement les 7900 points, grimpant actuellement jusqu'à 7930 pts (+0,7%), soutenue par Sanofi (+1,9%), Stellantis (+1,7%) et Pernod Ricard (+1,6%).



Le marché parisien progresse en dépit de chiffres des prix producteurs US publiés hier qui ont surpris à la hausse et pourraient remettre en cause le scénario d'une baisse des taux de la Fed le mois prochain.



Les incertitudes persistantes sur les conséquences du nouveau régime de droits de douane américain maintiennent cependant les investisseurs sur le qui-vive, toute la question étant de savoir quel sera son impact sur la dynamique de croissance mondiale et des bénéfices des entreprises, et donc sur les marchés d'actions.



Bien que la persistance des tensions inflationnistes conjuguée au ralentissement du marché du travail américain conduit certains analystes à redouter une situation de 'stagflation' outre-Atlantique, les marchés d'actions américains sont jusqu'ici gagnants : le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques.



Avec une progression de l'ordre de 10% depuis le début de l'année, le S&P fait désormais quasiment jeu égal avec l'Euro STOXX 50, qui s'est adjugé 11% depuis le 1er janvier.



Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs à la publication, à 14h30 aux Etats-Unis, des chiffres des ventes au détail, qui leur permettront de jauger l'évolution de la conjoncture.



Les économistes attendent une hausse de 0,5% des ventes de détail en juillet, après une progression de 0,6% le mois précédent.



Toujours sur le plan macroéconomique, les investisseurs aux Etats-Unis cet après-midi suivront les prix à l'importation, l'indice Empire State de la Fed de New York, la production industrielle et la confiance des consommateurs du Michigan.



Dernier rendez-vous majeur de cette fin de semaine, le président américain Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska, en vue de discuter d'un accord potentiel qui pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine.



La réunion ne doit toutefois commencer qu'à 21h30 (heure de Paris) ce qui signifie que les discussions devraient s'achever bien après la clôture des marchés européens, tout comme la conférence de presse prévue à l'issue du sommet.



'Du coup, on pourrait assister à de sacrés écarts lors de la réouverture de certains marchés dimanche soir', prévient Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



'Pour ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, beaucoup d'intervenants vont sans doute boucler ou réduire leurs positions, surtout sur le pétrole, histoire de limiter la casse', ajoute-t-il.



Le Brent lâche d'ailleurs 0,75% ce matin, autour des 66,4$ le baril à Londres.



Le dollar confirme son récent accès de faiblesse, consécutif aux attaques répétées de Donald Trump contre Jerome Powell, le président de la Fed, de nature à remettre en question l'indépendance de l'institution. L'euro profite de la fébrilité du billet vert pour se rapprocher de 1,167$ (+0,2%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eurazeo annonce être entré en discussions exclusives avec Inspired Pet Nutrition (IPN), soutenu par CapVest Partners, pour céder sa participation dans Ultra Premium Direct (UPD), leader français de la vente en ligne d'aliments premium pour animaux.



Linedata indique avoir été victime d'une cyberattaque, survenue le 11 août dernier. L'enquête a révélé un cryptage malveillant de données hébergées sur un domaine de la business line asset management. Les autres domaines d'hébergement et autres business lines ne sont pas concernés.



Enfin, IT Link affiche au titre du premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 42,29 millions d'euros, en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (+1,6% retraité de l'effet calendaire négatif).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.