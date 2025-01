CAC 40: Donald Trump va passer à l'action information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son redressement lundi matin grâce à l'optimisme suscité par la prise de fonction de Donald Trump, qui sera officiellement investi aujourd'hui en tant que 47ème président des Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a maintenant basculé sur l'échéance février - avance de 11,5 points à 7744,5 points, laissant entrevoir une cinquième séance consécutive dans le vert.



Les marchés d'actions américains seront fermés ce lundi pour la célébration du 'Martin Luther King Day' et l'agenda européen du jour n'inclut aucun indicateur économique susceptible de dynamiser la séance.



Mais la tendance de fond devrait rester portée par l'espoir de voir la future administration Trump capitaliser sur la bonne santé actuelle de l'économie américaine, ce qui devrait profiter aux actions.



Dans ce climat favorable, les grands indices new-yorkais ont gagné entre 2,4% (pour le Nasdaq) et 3,7% (pour le Dow Jones) au cours de la semaine écoulée.



Avec un gain hebdomadaire de 2,9%, le S&P 500 est parvenu à revenir vendredi à moins de 2% de son record historique établi le 6 décembre dernier.



Le marché parisien n'a pas été en reste, le CAC 40 s'étant adjugé près de 4% la semaine dernière pour revenir au-dessus du seuil des 7700 points et désormais afficher 4,5% de progression depuis le début de l'année.



En Allemagne, le DAX évolue à des zéniths, matérialisant un bond de plus de 50% depuis la fin 2022, en dépit de la croissance atone, voire inexistante, qui sévit dans le pays.



Un temps sceptiques sur les effets inflationnistes de la politique appelée à être mise en oeuvre par le nouveau président américain, les investisseurs misent désormais sur l'impact bénéfique des mesures de déréglementation de l'économie promises par l'homme d'affaires new-yorkais.



Ils parient tout particulièrement sur l'adoption d'un cadre institutionnel favorable aux crypto-monnaies, ainsi que sur leur utilisation accrue pour les règlements et les paiements de la vie de tous les jours.



Preuve de l'engouement qui entoure le secteur, le cours du bitcoin s'est envolé ces derniers jours pour aujourd'hui s'établir à 105.800 dollars, un niveau proche de son plus haut absolu de 108.000 dollars atteint le mois dernier.



Certains analystes voient la monnaie virtuelle atteindre le seuil des 120.000 dollars à terme.



Lancée en fanfare ce week-end, la nouvelle cryptomonnaie à l'effigie de Donald Trump, le 'Trump Coin', a vu de son côté sa valorisation atteindre plusieurs milliards de dollars en quelques heures.



Toujours dans la sphère numérique, les observateurs s'attendent à ce que Donald Trump promulgue rapidement un décret visant à permettre à TikTok, frappé d'une récente interdiction par la Cour Suprême, de poursuivre ses activités aux Etats-Unis via une rachat ou un partenariat.



Après un début prometteur marqué par les solides publications des grandes banques américaines, la saison des résultats va par ailleurs connaître un coup d'accélérateur cette semaine aux Etats-Unis.



De nombreux poids lourds de la cote tels que Netflix, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, American Express et Verizon ont en effet prévu de dévoiler leurs performances trimestrielles.



En Europe, il faudra attendre la publication des derniers indices PMI mesurant l'activité dans le secteur privé, prévue vendredi, pour voir le calendrier s'animer.



L'appétit pour le risque né des espoirs liés à l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche ne soutient pas le dollar, qui reste pénalisé par le récent décrochage des rendements obligataires Outre-Atlantique.



Le billet vert recule face à plusieurs devises de référence, dont l'euro qui remonte au-dessus de 1,03.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 4,60%, loin des 4,80% atteints il y a une semaine, tandis que son équivalent allemand est lui aussi stable à 2,53%.



Les cours du brut sont victimes de quelques prises de bénéfices après avoir atteint la semaine dernière leur plus haut niveau en quatre mois.



Après s'être approché de 81 dollars suite aux nouvelles sanctions américaines contre la Russie, le baril de Brent de la mer du Nord recule de 0,4% à moins de 80,5 dollars et celui du brut léger américain perd 0,3% à 77,7 dollars.





