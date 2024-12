CAC 40 : Bureau Veritas va remplacer Vivendi

(AOF) - Euronext a annoncé hier une mise à jour des résultats de la révision trimestrielle des indices de la famille CAC, suite à la scission de Canal+, Havas et Louis Hachette Group de Vivendi . Les résultats de cette révision seront mis en œuvre après la clôture des marchés le vendredi 20 décembre 2024 et seront effectifs à partir du lundi 23 décembre 2024. Vivendi sortira du CAC 40 et sera remplacé par Bureau Veritas . Cette décision a été prise par le Conseil Scientifique des Indices d’Euronext Paris le 17 décembre 2024, à l'issue de la révision trimestrielle de l'indice.

Elle sera effective à compter du 20 décembre 2024, après clôture du marché.

Au 16 décembre 2024, la capitalisation boursière de Bureau Veritas atteignait 13,6 milliards d'euros, l'action BVI s'échangeant à 30,02 euros, soit une progression de 31% depuis le début de l'année.

En intégrant le CAC 40, Bureau Veritas renforce davantage la diversité sectorielle de l'indice parisien, élargissant ainsi l'exposition de l'indice au secteur des Services aux Entreprises et à celui du Test, de l'Inspection et de la Certification (TIC).

Quant à Vivendi, le groupe va sortir du CAC 40 en raison de la baisse mécanique de sa valorisation (2,6 milliards d'euros de capitalisation boursière).