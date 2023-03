CAC 40 : bientôt les 8 000 points ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

Alors que 2022 a été marqué en Bourse par la baisse du CAC 40 , l'année 2023 commence sur les chapeaux de roues, avec l'indice parisien qui évolue au-dessus des 7 000 points depuis plusieurs semaines et a même atteint un sommet historique mi-février 2023.

Ce que nous pouvons voir sur le CAC 40 depuis le début de l'année 2023 va à l'encontre de la plupart des anticipations des analystes, qui prévoyaient fin 2022 une nouvelle année de récession et des conditions de marchés difficiles. Jusqu'où peut aller le CAC 40 ? Découvrez notre analyse technique et nos anticipations pour le CAC 40 ainsi que nos conseils pour savoir comment investir avec un indice CAC 40 à des sommets.

Le CAC 40 bat son record historique

Le 5 janvier 2022, le CAC 40 atteignait pour la première fois le seuil des 7 380 points, avant de subir une baisse de plus de 20 %. Il a fallu attendre le 16 février 2023 pour que le niveau plus haut historique soit franchi de nouveau et affiche un nouveau record à 7 386 points.

Comme cela pouvait être anticipé, les niveaux plus hauts historiques du CAC 40 ont joué le rôle de forte résistance, une résistance qui n'a pas encore été franchie à ce jour puisque le marché a connu un léger repli après avoir atteint son niveau record, probablement en raison de nombreuses prises de bénéfices sur un seuil qui devait être l'objectif de nombreux traders et investisseurs.

Jusqu'où peut aller le CAC 40 ?

Il est toujours plus difficile d'estimer un objectif de prix quand on navigue en zone inconnue. Néanmoins, le CAC 40 à 8 000 points est un scénario plausible en cas de cassure de la zone de résistance autour de 7 400 points.

Si l'on compare la situation actuelle avec les grandes tendances haussières de l'indice boursier CAC 40, nous pourrions même viser un objectif autour de 10 000 points à horizon 2024-2025.

La vigilance est cependant de mise en ce qui concerne les estimations haussières car le contexte géopolitique pourrait rapidement changer la donne. A contrario, un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie pourrait être un catalyseur pour une cassure du seuil des 7 400 points, et une poursuite de la hausse vers les niveaux évoqués précédemment.

Analyse technique du CAC 40 à court terme

En l'absence de zone de résistance sur laquelle s'appuyer à court terme, on va surveiller les niveaux de supports. Deux importantes zones de supports doivent être surveillé par les investisseurs actifs et les traders, le niveau autour de 7 100 points et le niveau autour de 6 800 points.

Analyse graphique CAC 40 à court terme

Ces deux niveaux de supports peuvent être des objectifs de profits pour les vendeurs à découvert, ou des cibles de prix d'achat pour les investisseurs acheteurs à long terme.

Analyse technique du CAC 40 à long terme

À long terme, nous allons avoir davantage d'éléments d'analyse. Il faudra surtout surveiller le niveau clé des 7 400 points, qui en cas de franchissement pourrait engendrer une forte hausse de l'indice CAC 40.

Si l'on regarde vers le haut, ce sont les niveaux de 8 400 et 10 000 points qui apparaissent avec les retracements de Fibonacci. Ces niveaux peuvent être des objectifs de prise de bénéfices dans le contexte d'une tendance haussière du CAC 40.

Analyse graphique CAC 40 à long terme

Dans le cas d'un scenario défavorable, et en complément des supports à court terme, c'est le niveau des 5 500 points qui sera la zone charnière que les vendeurs auront dans le viseur, et que les acheteurs pourraient utiliser comme point d'entrée sur le CAC 40.

Quelle stratégie adopter avec un indice CAC 40 au plus haut ?

Parmi les stratégies d'investissement que nous recommandons régulièrement sur Café de la Bourse, nous pouvons souligner celle de l'investissement échelonné (ou DCA – Dollar Cost Averaging). La mise en place d'une telle stratégie d'investissement est plus simple quand le marché est en baisse, ou dans un « range », surtout d'un point de vue psychologique.

Quand le marché bat des records et atteint les plus hauts historiques, il devient quasiment impossible de ne pas se poser la question : « ne suis-je pas en train d'acheter un pic ? ». Face à ce doute, l'une des solutions reste de continuer froidement à investir la même somme à intervalle régulier sans se soucier du niveau du CAC 40.

Les investisseurs ayant plus d'expérience et de bonnes connaissances en analyse technique pourraient quant à eux tenter d'optimiser leurs achats en ciblant les « pullback » et en attendant des retours des prix sur les zones de support du CAC 40. Notons que ce type de stratégie dite de « pullback » s'apparente plus à du trading qu'à de l'investissement. Pour rester dans le cadre de l'investissement actif, il est également possible de mettre en place une stratégie de DCA dynamique dans laquelle on va réduire le montant investi chaque mois quand on est dans une zone de prix « haute », et augmenter le montant investi chaque mois quand on est dans une zone de prix « basse ».

Dans tous les cas, il n'y a pas de solution parfaite qui puisse garantir de toujours acheter et vendre au meilleur prix. Pour conclure, souvenez-vous qu'avant que 7 386 points soit un plus haut historique, 7 000 points et même 6 500 points furent des plus hauts historiques dans le passé pour l'indice CAC 40. Un raisonnement qui s'applique aussi sur les plus bas que certains investisseurs voient comme des opportunités d'achat lors de chute des marchés. Pour finir, rappelons le célèbre adage : « on ne rattrape pas un couteau qui tombe ». Peut-être pourrions-nous aussi dire : « on ne rate pas un avion qui décolle » ?

