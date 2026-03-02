 Aller au contenu principal
Cabasse sollicite un redressement judiciaire
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:24

Confrontée à des difficultés financières croissantes, la société française Cabasse a déposé une demande de redressement judiciaire auprès du Tribunal de commerce de Montpellier.

Le spécialiste de l'audio haute-fidélité de luxe Cabasse a déposé une déclaration de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire. En cause : une nette dégradation de l'activité, liée notamment à des difficultés d'approvisionnement auprès de fournisseurs asiatiques clés. Ces tensions ont conduit à un durcissement des conditions de règlement, plaçant l'entreprise dans une situation financière intenable.

Le financement par obligations convertibles en actions, mis en place en mars 2025, n'a pas suffi à soutenir l'activité. Les discussions engagées avec les partenaires financiers n'ont pas abouti à un rééchelonnement de la dette, rendant les dettes bancaires immédiatement exigibles.

Le Tribunal de commerce de Montpellier doit encore se prononcer. La procédure vise à assurer la continuité de l'activité, préserver l'emploi et apurer le passif, tout en recherchant d'éventuels investisseurs dans le cadre d'un plan de redressement ou de cession.

Dans l'attente de la décision, la cotation du titre Cabasse sur Euronext Growth reste suspendue. L'entreprise assure qu'elle tiendra le marché informé de l'évolution de la situation. La maison-mère VEOM a également sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Valeurs associées

CABASSE
0,0018 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

