Cabasse sollicite un redressement judiciaire
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:24
Le spécialiste de l'audio haute-fidélité de luxe Cabasse a déposé une déclaration de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire. En cause : une nette dégradation de l'activité, liée notamment à des difficultés d'approvisionnement auprès de fournisseurs asiatiques clés. Ces tensions ont conduit à un durcissement des conditions de règlement, plaçant l'entreprise dans une situation financière intenable.
Le financement par obligations convertibles en actions, mis en place en mars 2025, n'a pas suffi à soutenir l'activité. Les discussions engagées avec les partenaires financiers n'ont pas abouti à un rééchelonnement de la dette, rendant les dettes bancaires immédiatement exigibles.
Le Tribunal de commerce de Montpellier doit encore se prononcer. La procédure vise à assurer la continuité de l'activité, préserver l'emploi et apurer le passif, tout en recherchant d'éventuels investisseurs dans le cadre d'un plan de redressement ou de cession.
Dans l'attente de la décision, la cotation du titre Cabasse sur Euronext Growth reste suspendue. L'entreprise assure qu'elle tiendra le marché informé de l'évolution de la situation. La maison-mère VEOM a également sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Valeurs associées
|0,0018 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. ... Lire la suite
-
Le fonds activiste Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant l'offre à 30 milliards de dollars ... Lire la suite
-
A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce ... Lire la suite
-
* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a déclaré lundi prendre acte d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne confirmant une condamnation antérieure pour des pratiques considérées comme anticoncurrentielles, le transporteur ajoutant qu'il paiera les amendes relatives ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer