Cabasse placé en redressement judiciaire, reprise de la cotation prévue le 13 mars
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 18:22

Le spécialiste français de l'audio haute-fidélité de luxe engage une procédure visant à assurer la poursuite de ses activités et à rechercher de nouveaux investisseurs.

Cabasse annonce que le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert, le 9 mars 2026, une procédure de redressement judiciaire à la suite d'une demande déposée par la société, comme indiqué dans un communiqué du 27 février.

Dans ce cadre, la société FHBX a été désignée administrateur judiciaire. La procédure vise à examiner les différentes solutions permettant d'assurer la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Elle prévoit également le lancement d'un processus de recherche d'investisseurs, dans le cadre soit d'un plan de redressement par voie de continuation, soit d'un plan de cession.

La société indique que des communiqués seront publiés régulièrement afin d'informer le marché de l'avancement de la procédure.

Par ailleurs, la cotation des actions Cabasse sur Euronext Growth Paris, suspendue depuis le 27 février 2026, reprendra le 13 mars 2026.

