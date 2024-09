CABASSE : Lancement d'une émission d'obligations convertibles de 3 M EUR à un taux de 10,0% par an sur 5 ans

Prix de souscription : 1 000 € par obligation

Plouzané, le 30 septembre 2024 - 18h30 - Cabasse (Euronext Growth ® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB) , société française d'audio haute-fidélité de luxe (la « Société »), annonce le lancement d'une offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes à échéance 2029 (les « OCEANE 2029 »), pour un montant nominal de 3 M€ correspondant à l'émission de 3 000 OCEANE 2029 à un prix de souscription unitaire de 1 000 € (l' « Offre »).

Conformément à l'article 212-44 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la Société a procédé, préalablement au lancement de l'Offre, au dépôt d'un document d'information synthétique auprès de l'Autorité des marchés financiers, lequel est disponible sur le site internet dédié à l'Offre, Obligations2029.cabasse-bourse.com . L'Offre ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

RAISONS DE L'OFFRE

Dans la continuité de l'augmentation de capital d'un montant brut de 1,4 M€ réalisée en mars 2024, cette levée de fonds obligataire de 3 M€ s'inscrit dans la politique de gestion active de son bilan par la Société. Le produit de l'Offre permettra ainsi à la Société de :

renforcer son bilan et la doter de nouvelles ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois ;

poursuivre l'élargissement de la gamme Luxury Wireless Audio et le développement de solutions pour le compte d'une grande maison de luxe dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique, alors que le développement d'un nouveau produit en 2025 pour cette maison de luxe a été confirmé cet été.

Alain Molinié, Président-Directeur général de Cabasse commente :

« Les résultats du 1 er semestre 2024 de Cabasse ont témoigné de la montée en gamme de la société sur le marché du Luxury Home Audio, avec une marge brute en nette progression à près de 50% (après 45,5% en 2023, 40,0% en 2022 et 38,0% en 2021), conforme au niveau normatif des plus grands acteurs mondiaux de notre secteur, et une réduction sensible de la perte d'EBITDA (-0,3 M€ vs. -0,8 M€), alors que les premiers effets du plan de réduction des coûts lancé en début d'année ne se matérialiseront qu'à compter du 4 ème trimestre 2024, et avec plein effet en 2025.

Cette tendance va se poursuivre au 2 nd semestre, avec un chiffre d'affaires annuel en recul mais une progression de la marge brute sous l'effet du mix produits. En 2025, Cabasse s'est mis en position pour retrouver un EBITDA bénéficiaire, avec le plein effet du plan de réduction des coûts (0,8 M€ d'économies en base annuelle).

Dans la continuité de l'augmentation de capital réalisée au 1 er semestre, nous souhaitons, à travers cette émission obligataire ouverte à tous, actionnaires et investisseurs individuels comme institutionnels, étendre notre horizon de liquidité à plus de douze mois, et permettre à Cabasse de poursuivre sa progression sur ses marchés, avec notamment l'extension de sa gamme Luxury Wireless Audio avec pour objectif le lancement de deux nouveaux produits l'an prochain, et la poursuite de l'accord de partenariat de marque avec la grande maison de luxe qui nous a confirmé cet été le développement d'un second produit pour 2025. »

PRINCIPALES MODALITES DE L'OFFRE ET CARACTERISTIQUES DES OCEANE 2029

Cadre juridique de l'Offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 9 ème résolution adoptée par l'assemblée générale mixte du 21 juin 2024, le Conseil d'administration de Cabasse, lors de sa séance du 24 septembre 2024, a décidé de procéder à une émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes et a subdélégué tous pouvoirs au Président-Directeur général à l'effet de la réaliser et d'en arrêter définitivement toutes les conditions. Le 30 septembre 2024, le Président-Directeur général a décidé de mettre en œuvre la subdélégation et de procéder au lancement de l'émission des OCEANE 2029.

Montant de l'Offre

Le montant brut nominal de l'Offre s'élève à 3 M€, correspondant au produit d'émission de 3 000 OCEANE 2029 à un prix de souscription unitaire de 1 000 €, égale à leur valeur nominale. Il est précisé que le succès de l'Offre n'est assujetti à l'atteinte d'aucun seuil de réalisation.

Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de l'Offre, le montant net total de l'opération (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais relatifs à l'Opération) s'élèverait à environ 2,7 M€.

Durée des OCEANE 2029

La durée de l'emprunt obligataire est de 5 ans à compter de la date d'émission des OCEANE 2029, soit le 18 novembre 2024. Ainsi, les OCEANE 2029 viendront à échéance le 18 novembre 2029 inclus.

Coupon des OCEANE 2029

Les OCEANE 2029 porteront intérêt à un taux fixe de 10,0% l'an, à compter de leur date d'émission, soit le 18 novembre 2024, jusqu'à leur échéance le 18 novembre 2029.

Les porteurs des OCEANE 2029 recevront ainsi un coupon annuel d'un montant de 100 € par obligation payable en numéraire à terme échu le 18 novembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), soit les 18 novembre 2025, 18 novembre 2026, 18 novembre 2027, 18 novembre 2028 et 20 novembre 2029.

En cas d'exercice par le porteur d'OCEANE 2029 de son droit de conversion (tel que défini ci-après), celui-ci entraînera le paiement de l'intérêt annuel au titre de l'année courue.

Taux de rendement actuariel brut

Le taux de rendement actuariel annuel brut s'élève à 10,0 %.

Sur le marché obligataire français, le taux de rendement actuariel d'un emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir (définition du Comité de normalisation obligataire).

Cotation des OCEANE 2029

Les OCEANE 2029 ne feront l'objet d'aucune demande d'admission sur aucun marché financier lors de leur émission.

Remboursement des OCEANE 2029

Sauf en cas de conversion préalable (lire ci-après), la valeur nominale des OCEANE 2029 émises fera l'objet d'un remboursement total, en une seule fois, à la date d'échéance des OCEANE 2029 le 18 novembre 2029.

Dans l'hypothèse où le cours de clôture de l'action de la Société sur Euronext Growth Paris le 10 ème jour de Bourse précédant la Date d'Echéance serait supérieur à 7,00 €, la Société procèdera à un paiement d'un montant égal à la valeur nominale totale des OCEANE dont le remboursement doit avoir lieu à la Date d'Echéance, par la remise d'un nombre d'actions nouvelles ou existantes déterminé conformément à la formule de calcul de la Conversion en Actions (en substituant la Date d'Echéance à la Date de Conversion) et du Prix de Conversion susvisés (i.e. sur la base d'un prix d'émission par action fixé à 7,00 €).

Dans l'hypothèse où le cours de clôture de l'action de la Société sur Euronext Growth Paris le 10 ème jour de Bourse précédant la Date d'Echéance serait inférieur à 7,00 €, la Société pourra, à sa discrétion, procéder à un paiement d'un montant égal à la valeur nominale totale des OCEANE dont le remboursement doit avoir lieu à la Date d'Echéance, (i) soit en espèces, (ii) soit par la remise d'un nombre d'actions nouvelles ou existantes déterminé conformément à la formule de calcul de la Conversion en Actions susvisée (en substituant la Date d'Echéance à la Date de Conversion), étant toutefois précisé que le Prix de Conversion alors applicable sera égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur Euronext Growth Paris entre le 15 ème jour de Bourse (inclus) et le 10 ème jour de Bourse (exclu) précédant la Date d'Echéance.

Conversion des OCEANE 2029

Chaque porteur d'OCEANE 2029 aura le droit, à tout moment entre le 6 et 15 novembre 2024 et entre le 1 er octobre et le 17 novembre de chaque année à compter de 2025, de convertir tout ou partie des OCEANE 2029 en actions nouvelles ou existantes de la Société au prix de conversion applicable, selon les modalités détaillées en Annexe 1 du communiqué de presse, sur la période considérée. En cas de conversion par le porteur d'OCEANE 2029, le nombre d'actions nouvelles ou existantes remises par la Société sera calculé en divisant la valeur nominale totale des OCEANE 2029 dont la conversion est demandée, par le prix de conversion des OCEANE 2029 tel que déterminé selon les modalités ci-après :

Période de Conversion Prix de Conversion applicable 6 au 15 novembre 2024 1,60 € 1 er octobre – 17 novembre 2025 3,00 € 1 er octobre – 17 novembre 2026 4,00 € 1 er octobre – 17 novembre 2027 5,00 € 1 er octobre – 17 novembre 2028 6,00 € 1 er octobre – 17 novembre 2029 7,00 €

Actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE 2029

Les actions nouvelles émises, le cas échéant, sur conversion des OCEANE 2029 porteront jouissance courante et seront assimilables dès leur émission aux actions existantes de la Société.

Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et feront l'objet d'une admission sur le marché Euronext Growth® à Paris sur la même ligne de cotation (code ISIN FR001400DIY6 et mnémonique ALCAB).

Incidence de l'Offre sur les capitaux propres par action

À titre indicatif, l'incidence de l'émission des OCEANE 2029 sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la base des fonds propres consolidés au 30 juin 2024 [1] et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 août 2024) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action (en €) Base non diluée * Base diluée ** Avant émission des OCEANE 2029 -0,02 € 1,46 € Après émission de 1 875 000 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE 2029 à la date d'échéance*** 0,74 € 1,52€ Après émission de 428 571 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE 2029 à la date d'échéance**** 1,17€ 2,31€

* sur la base d'un nombre d'actions existantes de 2 083 158 au 30 septembre 2024

** en tenant compte de l'émission de 293 493 actions nouvelles susceptibles d'être créées ce jour provenant de :

176 928 obligations convertibles en actions souscrites par Eiffel Investment Group [2] ;

1 084 862 BSA FIDÉLITÉ en circulation (BSA FIDÉLITÉ émis et attribués le 5 décembre 2023 au profit de certains actionnaires de Cabasse, l'exercice de 10 BSA FIDÉLITÉ donnant droit à la souscription d'une action ordinaire nouvelle [3] ) ;

en circulation (BSA émis et attribués le 5 décembre 2023 au profit de certains actionnaires de Cabasse, l'exercice de 10 BSA donnant droit à la souscription d'une action ordinaire nouvelle [3] ) ; 8 079 actions gratuites en cours de période d'acquisition.

*** Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE 2029 à un Prix de Conversion égal à 1,60 €, correspondant au cours de clôture de l'action Cabasse le 27 septembre 2024. Il est précisé qu'en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d'échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 1,60 € (tel que prévu dans les modalités des OCEANE 2029 jointes en annexe 1, section « Remboursement à la date d'échéance »).

**** Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE 2029 à un Prix de Conversion égal à 7 €. Il est précisé qu'en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d'échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 7 € (tel que prévu dans les modalités des OCEANE 2029 jointes en annexe 1, section « Remboursement à la date d'échéance »).

Incidence de l'Offre sur la situation de l'actionnaire

À titre indicatif, l'incidence de l'émission des OCEANE 2029 sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société préalablement à l'émission (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 septembre 2024) serait la suivante :

Participation de l'actionnaire (%) Base non diluée * Base diluée ** Avant émission des OCEANE 2029 1,00% 0,88% Après émission de 1 875 000 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE 2029 à la date d'échéance*** 0,53% 0,49% Après émission de 428 571 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE 2029 à la date d'échéance**** 0,83% 0,74%

* sur la base d'un nombre d'actions existantes de 2 083 158 au 30 septembre 2024

** en tenant compte de l'émission de 293 493 actions nouvelles susceptibles d'être créées ce jour provenant de :

176 928 obligations convertibles en actions souscrites par Eiffel Investment Group [4] ;

1 084 862 BSA FIDÉLITÉ en circulation (BSA FIDÉLITÉ émis et attribués le 5 décembre 2023 au profit de certains actionnaires de Cabasse, l'exercice de 10 BSA FIDÉLITÉ donnant droit à la souscription d'une action ordinaire nouvelle [5] ) ;

en circulation (BSA émis et attribués le 5 décembre 2023 au profit de certains actionnaires de Cabasse, l'exercice de 10 BSA donnant droit à la souscription d'une action ordinaire nouvelle [5] ) ; 8 079 actions gratuites en cours de période d'acquisition.

*** Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE 2029 à un Prix de Conversion égal à 1,60 €, correspondant au cours de clôture de l'action Cabasse le 27 septembre 2024. Il est précisé qu'en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d'échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 1,60 € (tel que prévu dans les modalités des OCEANE 2029 jointes en annexe 1, section « Remboursement à la date d'échéance »)

**** Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE 2029 à un Prix de Conversion égal à 7 €. Il est précisé qu'en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d'échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 7 € (tel que prévu dans les modalités des OCEANE 2029 jointes en annexe 1, section « Remboursement à la date d'échéance »).

MODALITES DE SOUSCRIPTION A L'OFFRE

La période de souscription des OCEANE 2029 est ouverte du 1 er octobre 2024 au 6 novembre 2024 inclus.

La souscription aux OCEANE 2029 est réalisée directement auprès de la société, par l'intermédiaire du site internet dédié, Obligations2029.cabasse-bourse.com .

Afin de valider sa souscription à l'émission obligataire, le souscripteur doit :

compléter et signer le bulletin de souscription disponible sur le site internet ou directement auprès de la société à l'adresse cabasse@actus.fr ; joindre une copie recto/verso de sa pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) et une copie du Kbis pour une personne morale ; joindre le RIB d'un compte bancaire individuel pour le versement du coupon annuel et le remboursement des obligations à leur échéance ; effectuer le virement bancaire correspondant au montant de la souscription (soit 1 000 € pour chaque obligation souscrite) sur le compte bancaire dédié de Cabasse dont les coordonnées figurent en page 2 du bulletin de souscription, en indiquant le nom et le prénom du souscripteur dans l'intitulé du virement.

L'ensemble des documents (bulletin de souscription complété et signé, copie reco/verso de la pièce d'identité et RIB) est à transmettre directement à la société :

> par email à l'adresse email cabasse@actus.fr ,

> par courrier à l'adresse suivante : CABASSE, à l'attention de Mr. Frédéric Pont, 93 Place Pierre Duhem Bât 1, 34000 Montpellier .

Les souscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée des fonds sur le compte bancaire de Cabasse.

La période de souscription sera close par anticipation dès que l'intégralité de l'Offre aura été souscrite.

Cabasse n'a pas connaissance d'intention d'actionnaires ou de membres de son Conseil d'administration ou de membres de sa direction quant à leur participation à l'Offre.

CALENDRIER DE L'OFFRE

24 septembre 2024 Décision du Conseil d'administration approuvant le principe de l'Offre 30 septembre 2024 Décision du Président-Directeur général relative à la mise en œuvre de l'Offre et fixant ses modalités définitives

Diffusion du communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l'Offre 1 er octobre 2024 Ouverture de la période de souscription de l'Offre 6 novembre 2024 Clôture de la période de souscription de l'Offre 8 novembre 2024 Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l'Offre 18 novembre 2024 Inscription en compte chez Uptevia des OCEANE 2029

IMPACT DE L'OPERATION EN TERMES DE GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE ET D'HORIZON DE FINANCEMENT

À fin juin 2024, Cabasse disposait d'une trésorerie disponible de 0,3 M€ et de dettes financières de 4,2 M€, dont 2,3 M€ de prêts garantis par l'État (PGE).

La Société considère qu'en cas de souscription à l'Offre à hauteur de 50%, le produit net issu de l'émission, soit un montant de 1,2 M€, lui permettra de disposer d'un horizon de trésorerie de plus de douze mois. En cas de souscription à l'Offre à hauteur de moins de 50%, la Société pourrait rechercher de nouvelles sources de financement pour étendre son horizon de trésorerie.

VISIOCONFERENCE DESTINEE AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET INDIVIDUELS

Cabasse organise une visioconférence ouverte à tous les investisseurs individuels, dans le cadre de cette émission d'OCEANE 2029.

La visioconférence se tiendra :

MERCREDI 9 OCTOBRE 2024 À 18H00

À l'occasion de cette visioconférence, Alain Molinié, Président-Directeur général de Cabasse , commentera les récents faits marquants de la Société, les principales modalités de cette émission obligataire et répondra aux questions des investisseurs.

Les investisseurs peuvent adresser leurs questions en amont de la visioconférence par mail à : cabasse@actus.fr .

Pour vous inscrire à cette visioconférence, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

Lien d'inscription à la visioconférence du mercredi 9 octobre 2024 à 18h00

Retrouvez toutes les informations et la documentation relative à l'émission des OCEANE 2029 sur Obligations2029.cabasse-bourse.com

OUVERTURE DU CLUB BY CABASSE , LE CLUB DES ACTIONNAIRES DE CABASSE, AUX PORTEURS DES OCEANE 2029

En septembre 2024, Cabasse a annoncé le lancement du Club by Cabasse , le club des actionnaires de la société, qui a pour vocation de nouer une relation de confiance et de proximité entre la société et ses actionnaires,

à travers un dialogue plus direct.

Le Club by Cabasse permet de recevoir automatiquement et gratuitement toutes les informations financières et produits de la société, de participer à des webinaires avec la Direction de Cabasse ou de recevoir des invitations à des événements exclusifs organisés par Cabasse (visite de site, salons professionnels, etc.).

Les membres du Club by Cabasse bénéficient également de réductions exclusives pouvant aller jusqu'à -30% sur l'ensemble des produits Cabasse, et notamment les enceintes de la collection THE PEARL, en fonction de leur statut d'actionnaire.

A l'occasion de cette Offre, Cabasse souhaite proposer aux futurs porteurs d'OCEANE 2029 de pouvoir devenir membres du Club by Cabasse , et de bénéficier ainsi des mêmes avantages que les actionnaires, y compris des réductions exclusives sur les produits Cabasse :

Statut Silver (dès 1 obligation OCEANE 2029) : 10% de réduction [6] sur l'ensemble des produits Cabasse ;

(dès 1 obligation OCEANE 2029) : [6] sur l'ensemble des produits Cabasse ; Statut Gold (à partir de 3 obligations OCEANE 2029) : 20% de réduction 6 sur l'ensemble des produits Cabasse ;

(à partir de 3 obligations OCEANE 2029) : sur l'ensemble des produits Cabasse ; Statut Platinum (à partir de 5 obligations OCEANE 2029) : 30% de réduction 6 sur l'ensemble des produits Cabasse.

Pour s'inscrire et consulter le règlement et les conditions d'adhésion, rendez-vous sur la page du Club by Cabasse , sur le site Investisseurs de Cabasse : www.cabasse-bourse.com .

PARTENAIRES DE L'OPERATION

EuroLand

Corporate Fieldfisher ACTUS

finance & communication Conseil financier Conseil juridique Communication financière

FACTEURS DE RISQUE

Les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité et sont exposés dans le document d'information synthétique (chapitre 2) établi le 30 septembre 2024 à l'occasion de cette émission d'OCEANE 2029, disponible sur le site internet dédié, Obligations2029.cabasse-bourse.com , rubrique Documents, ainsi que dans le rapport annuel de la société pour l'exercice 2023, disponible sur le site Internet de la Société, www.cabasse-bourse.com , rubrique Documents financiers.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'émission des OCEANE 2029 suivants :

les porteurs d'OCEANE 2029 sont susceptibles d'être consultés ultérieurement par la Société afin de modifier les caractéristiques des OCEANE 2029, notamment la date d'échéance, les modalités de remboursement et/ou le taux d'intérêt des OCEANE 2029. En cas d'approbation de ces modifications successivement par l'assemblée générale des porteurs d'OCEANE 2029 et par l'assemblée générale des actionnaires de la Société, les caractéristiques des OCEANE 2029 ainsi modifiées entreraient immédiatement en vigueur et s'appliqueraient à l'ensemble des OCEANE 2029 en circulation ;

à moins que les OCEANE 2029 détenues par un porteur n'aient été converties préalablement, la valeur nominale des OCEANE 2029 émises et le montant des intérêts échus feront l'objet d'un remboursement (soit le 18 novembre 2029) ;

en cas de remboursement des OCEANE 2029 par émission d'actions nouvelles, les actionnaires verront leur participation dans le capital social de Cabasse diluée ;

en cas de remboursement des OCEANE 2029 par émission d'actions nouvelles, la volatilité et la liquidité des actions Cabasse pourraient fluctuer significativement ;

les porteurs d'OCEANE 2029 ne seront autorisés à convertir leurs OCEANE 2029 que pendant des périodes précisément fixées et au prix de conversion applicable à la période de conversion considérée ;

les porteurs n'étant autorisés à convertir leurs OCEANE 2029 que pendant des périodes précisément fixées et au prix de conversion applicable à la période de conversion considérée, les porteurs d'OCEANE 2029 pourraient ne pas souhaiter convertir leurs OCEANE 2029 avant leur date d'échéance. En l'absence de conversion des OCEANE 2029 par leurs porteurs avant leur date d'échéance, et dans l'hypothèse où le cours de clôture de l'action de la Société sur Euronext Growth Paris le dixième (10 ème ) jour de Bourse précédant la date d'échéance des OCEANE 2029 serait inférieur à 8,00 €, les porteurs d'OCEANE 2029 se verront rembourser leurs OCEANE 2029 et les intérêts annuels échus en actions nouvelles ou existantes ou en espèces, à la discrétion de la Société ;

) jour de Bourse précédant la date d'échéance des OCEANE 2029 serait inférieur à 8,00 €, les porteurs d'OCEANE 2029 se verront rembourser leurs OCEANE 2029 et les intérêts annuels échus en actions nouvelles ou existantes ou en espèces, à la discrétion de la Société ; la cession sur le marché des actions Cabasse remises aux porteurs d'OCEANE 2029 lors de leur conversion ou de leur remboursement à l'échéance pourrait avoir un impact défavorable sur le cours de l'action Cabasse ;

le nombre d'actions à remettre aux porteurs d'OCEANE 2029 lors de leur conversion ou de leur remboursement à l'échéance pourrait fluctuer significativement.

À PROPOS DE CABASSE

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et

de la musique sans égal.

Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio .

Cabasse est détenu à 32% par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.

Les actions Cabasse sont cotées sur Euronext Growth® à Paris sous le code ISIN FR001400DIY6 et le code mnémonique ALCAB.

Plus d'informations sur Cabasse.com

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant notamment sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, le potentiel des produits ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent entre identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Cabasse estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu'elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Cabasse qui peuvent impliquer que les résultats et évènements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Cabasse ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

AVERTISSEMENT

L'Offre ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Aucun contrat, engagement ou décision d'investissement ne peut se fonder ou s'appuyer sur le présent communiqué.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.

Les valeurs mobilières de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique. Le présent communiqué ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d'Amérique.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l‘ « Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l'Article 49(2) (a) à (d) de l'Ordonnance (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou la cession de valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

Le présent communiqué (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être diffusé, transmis ou introduit aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribué ou redistribué à un résident de ces pays. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation et de restrictions spécifiques. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent prendre connaissance de cette réglementation et de ces restrictions et les respecter. Le non-respect de cette réglementation et de ces restrictions peut constituer une violation des réglementations applicables en matière de titres financiers.

[1] Les fonds propres consolidés correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des obligations convertibles (quasi-fonds propres) pour 2 562 K€ au 30 juin 2024.

[2] lire le communiqué de presse du 12 décembre 2022 : lien vers le communiqué de presse du 12 décembre 2022

[3] lire le communiqué de presse du 30 novembre 2023 : lien vers le communiqué de presse du 30 novembre 2023

[4] lire le communiqué de presse du 12 décembre 2022 : lien vers le communiqué de presse du 12 décembre 2022

[5] lire le communiqué de presse du 30 novembre 2023 : lien vers le communiqué de presse du 30 novembre 2023

[6] Ces réductions ne s'appliquent que pour les achats réalisés en direct auprès de la société. Les produits Cabasse sont consultables sur le site internet de Cabasse : www.cabasse.com .