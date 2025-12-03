 Aller au contenu principal
CABASSE : Information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social au 30 novembre 2025
information fournie par Actusnews 03/12/2025 à 18:00

Plouzané, le 3 décembre 2025 – Cabasse (Euronext Growth® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB) , société française d'audio haute-fidélité de luxe, publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social au 30 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits
de vote théoriques 		Nombre de droits
de vote exerçables
30/11/2025 64 932 373 65 443 538 65 437 577
À PROPOS DE CABASSE
Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise
des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et
de la musique sans égal.
Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio .
Les actions Cabasse sont cotées sur Euronext Growth® à Paris sous le code ISIN FR001400DIY6 et le code mnémonique ALCAB.
Plus d'informations sur Cabasse.com .
CABASSE
Alain Molinié
Président-Directeur général 		ACTUS
Relations investisseurs
Zineb Essafi
Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 90
zessafi@actus.fr 		ACTUS
Relations presse
Amaury Dugast
Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x5tqY5ppambHmJxxZZhlbZKUbpmUxpOdm2OXxGFraMvHaHFpl5tkZ5qYZnJmmWVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95406-2025-11-30-cabasse-nombre-actions-ddv-30112025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

CABASSE
0,0058 EUR Euronext Paris -9,38%
© Actusnews.

