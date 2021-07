CABASSE GROUP : TRÈS FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ AU 2ème TRIMESTRE 2021 : +37% PORTÉE PAR L'ACCÉLÉRATION DES VENTES SUR L'ENSEMBLE DES DIVISIONS - OBJECTIFS ANNUELS 2021 CONFIRMÉS

Hyper-croissance record de la division Cabasse Audio à +85% avec le succès de la gamme THE PEARL et la montée en puissance des prises de commandes à l'export

Progression de +17% de la division Chacon & DIO Home, grâce aux nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home dans les segments à forte valeur ajoutée Confort-Domotique et Sécurité-Vidéo protection

Bonne dynamique sur le segment Home & Technologies avec un doublement des revenus

Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 2ème trimestre de l'exercice 2021 (période du 1er avril au 30 juin 2021).

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 2ème trimestre

2020 publié 2ème trimestre

2020 retraité1 2ème trimestre

2021 Variation

(vs. 2ème trimestre 2020 retraité1) Chiffre d'affaires 5 357 4 652 6 363 +37% Chacon & DIO Home 3 388 3 388 3 980 +17% Cabasse Audio 1 107 1 107 2 045 +85% Home & Technologies 862 157 339 +116%

1 Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe depuis cette date. Le chiffre d'affaires retraité exclut le chiffre d'affaires réalisé au 2ème trimestre 2020 sur ce périmètre cédé (705 K€).

Au 2ème trimestre de son exercice 2021, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,4 M€ en progression dynamique de +37% par rapport au 2ème trimestre 2020 à périmètre comparable (sans les activités retail de lighting connecté cédée fin 2020). A périmètre courant, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 est en nette progression de +19%.

Au-delà de l'effet de base favorable (rappel : recul de -18% du chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2020 en raison de la fermeture des points de vente pendant le 1er confinement), le 2ème trimestre 2021 a confirmé l'accélération de la croissance pour l'ensemble des divisions.

A l'issue du 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 13,6 M€, en progression soutenue de +28% à périmètre comparable (+16% à périmètre courant en tenant compte de la cession des activités retail de lighting connecté). Les trois divisions enregistrent de fortes progressions de leurs ventes sur cette première partie d'exercice, et notamment Cabasse Audio qui signe un nouveau semestre record avec une hyper-croissance exclusivement organique de +75%.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 1er semestre

2020 publié 1er semestre

2020 retraité1 1er semestre

2021 Variation

(vs. 1er semestre 2020 retraité1) Chiffre d'affaires 11 809 10 625 13 642 +28% Chacon & DIO Home 7 787 7 787 8 629 +11% Cabasse Audio 2 641 2 641 4 617 +75% Home & Technologies 1 380 196 396 +102%

1 Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe depuis cette date. Le chiffre d'affaires retraité exclut le chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2020 sur ce périmètre cédé (1 184 K€).

Activité par division

La division Chacon & DIO Home a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 8,6 M€ en hausse de +11% par rapport au 1er semestre 2020.

Cette performance est d'autant plus satisfaisante que le groupe a été freiné entre les mois de février et mai par la fermeture d'environ un tiers des points de vente en France (centres commerciaux et grandes surfaces spécialisées de plus de 20 000m² fin janvier, puis de plus de 10 000 m² début mars), mais également dans d'autres pays européens (Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie, etc.), en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie.

Les nouvelles gammes de produits technologiques innovants pour la Smart Home (appareillages électriques et prises électriques connectées, caméras IP Wi-Fi, sonnettes sans-fil connectées, etc.) ont particulièrement contribué à la progression soutenue des ventes de la division au 1er semestre. Les segments Confort-Domotique et Sécurité-Vidéo protection enregistrent ainsi des croissances semestrielles respectives de +31% et +9% au 1er semestre 2021, tandis que le segment traditionnel des équipements électriques est stable à -1%.

La forte croissance de ces gammes de produits connectés pour la maison, aux marges structurellement plus élevées grâce aux innovations technologiques et dotées de la plateforme logicielle Smart Home Business Platform, portent l'amélioration des marges de la division.

La division Cabasse Audio a accéléré son hyper-croissance au 1er semestre 2021, avec +75% de progression des ventes exclusivement organique (+68% au 1er trimestre et +85% au 2ème trimestre).

La gamme THE PEARL, enceintes connectées actives haute-définition, et THE PEARL SUB, 1er caisson de basses actif connecté 2.1 qui permet de bénéficier de tous les services de streaming et d'une amplification supplémentaire sur les gammes historiques d'enceintes (iO3, Riga 2 et Baltic 5), ont porté la croissance de la division. Cabasse Audio a également enregistré sur le semestre une forte progression des prises de commandes à l'export, avec la signature de nouveaux accords majeurs de distribution aux États-Unis, pays dans lequel la marque n'était plus représentée, mais aussi au Royaume-Uni, en Corée du sud et en Australie, préfigurant ainsi une accélération à venir des ventes hors France.

La division Home & Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 0,4 M€ à l'issue du 1er semestre 2021, en doublement à périmètre comparable par rapport au 1er semestre 2020. Pour rappel, les revenus de cette division sont issus de la commercialisation de solutions de connectivité et de la plateforme logicielle connectée et sécurisée Smart Home Business Platform à destination des industriels et opérateurs.

Solides perspectives pour le 2nd semestre : objectifs annuels confirmés

Cabasse Groupe a signé un très bon 1er semestre, avec des croissances dynamiques pour l'ensemble des divisions, malgré une situation sanitaire encore instable.

La montée en puissance des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home de la division Chacon & DIO Home, avec notamment le lancement de la nouvelle gamme d'interrupteurs connectés et de Vidéophone IP, va entretenir la croissance soutenue des segments Confort-Domotique et Sécurité-Vidéo protection.

La forte progression de la division Cabasse Audio devrait être dopée quant à elle par la sortie de deux nouveaux produits d'exception au 2nd semestre 2021, qui seront présentés à l'occasion de la célébration des 70 ans de la marque à l'automne.

Le groupe confirme ses objectifs pour 2021 :

une croissance dynamique de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de ses divisions ;

sur l'ensemble de ses divisions ; une poursuite de la croissance du taux de marge brute ;

; une nouvelle amélioration de sa marge d'EBITDA, avec une structure de coûts fixes désormais optimisée et le plein effet du recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée.

A plus long terme, le groupe réitère son ambition d'atteindre le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA à horizon 2022.

Agenda financier

Résultats semestriels 2021 27 septembre 2021 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2021 8 novembre 2021 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2021 1er février 2022 Résultats annuels 2021 20 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 531 816

